/भीलवाड़ा में शादी के 4 महीने बाद विवाहिता की संदिग्ध मौत, दहेज हत्या का मामला दर्ज

Rajasthan News: राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में विवाह के महज चार महीने बाद एक नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई. शास्त्रीनगर क्षेत्र में रहने वाली अंजना पारीक की मौत के बाद उसके पीहर पक्ष ने पति और ससुराल पक्ष के अन्य सदस्यों पर दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित करने तथा हत्या करने का आरोप लगाया है. मामले में कोतवाली थाना पुलिस ने पति सहित सात लोगों के खिलाफ दहेज हत्या और अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.



पिता ने लगाए 10 लाख रुपये दहेज मांगने के आरोप

Add Zee News as a Preferred Source

मृतका के पिता प्रदीप कुमार पारीक निवासी संतोष कॉलोनी, गांधीनगर ने पुलिस को दी रिपोर्ट में बताया कि उन्होंने फरवरी 2026 में अपनी बेटी अंजना की शादी शास्त्रीनगर निवासी जयेश पारीक के साथ सामाजिक रीति-रिवाजों के अनुसार की थी. शादी में अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान-दहेज भी दिया गया था. आरोप है कि विवाह के कुछ समय बाद ही पति जयेश पारीक, सास कांता पारीक, ससुर आनंदस्वरूप पारीक, जेठ ब्रजेश पारीक, जेठानी काला पारीक, ननद चिंकी पारीक और अंकुर पारीक ने अंजना पर अतिरिक्त दहेज लाने का दबाव बनाना शुरू कर दिया.



शिकायत के अनुसार आरोपियों ने अंजना से बार-बार 10 लाख रुपये लाने की मांग की. मांग पूरी नहीं होने पर उसे मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जाता था तथा उसके साथ मारपीट और अपमानजनक व्यवहार भी किया जाता था. परिजनों का कहना है कि अंजना समय-समय पर उन्हें अपनी परेशानी के बारे में बताती रही थी.



समझौते की कोशिश नाकाम, अगले दिन मिली मौत की खबर

परिजनों का कहना है कि उन्होंने कई बार दोनों परिवारों के बीच बातचीत कर विवाद सुलझाने का प्रयास किया. 26 जुलाई को भी इस संबंध में बातचीत हुई थी, लेकिन दहेज को लेकर विवाद समाप्त नहीं हुआ. इसके अगले ही दिन 27 जुलाई की सुबह समाज के लोगों से सूचना मिली कि अंजना की मौत हो गई है. सूचना मिलने पर परिजन अस्पताल पहुंचे, जहां अंजना का शव मोर्चरी में रखा मिला.



मृतका के पिता ने आरोप लगाया कि उनकी बेटी की दहेज की मांग पूरी नहीं होने के कारण हत्या की गई है. साथ ही आरोप लगाया कि घटना के बाद साक्ष्य मिटाने का प्रयास भी किया गया और परिवार को पुलिस में शिकायत करने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी गई.



गिरफ्तारी की मांग पर अड़े परिजन, पोस्टमार्टम रोकने का फैसला

घटना के बाद मृतका के परिजन बड़ी संख्या में अस्पताल की मोर्चरी के बाहर एकत्रित हो गए. उन्होंने आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग करते हुए पोस्टमार्टम कराने और शव लेने से इनकार कर दिया. परिजनों का कहना है कि जब तक मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया जाता, तब तक वे अपना विरोध जारी रखेंगे. मौके पर पुलिस अधिकारियों ने परिजनों से समझाइश का प्रयास किया, लेकिन देर रात तक स्थिति तनावपूर्ण बनी रही.



पुलिस ने दर्ज किया मामला, जांच जारी

कोतवाली थाना पुलिस ने शिकायत के आधार पर पति जयेश पारीक, आनंदस्वरूप पारीक, कांता पारीक उर्फ काला पारीक, ब्रजेश पारीक, चिंकी पारीक, मोना पारीक और अंकुर पारीक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है. मामले की जांच पुलिस अधिकारी सज्जन सिंह को सौंपी गई है. पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट, फोरेंसिक साक्ष्यों और अन्य तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है तथा आरोपों की पुष्टि के लिए सभी साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Bhilwara News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!