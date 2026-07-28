Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Bhilwara
  • /भीलवाड़ा में शादी के 4 महीने बाद विवाहिता की संदिग्ध मौत, दहेज हत्या का मामला दर्ज

भीलवाड़ा में शादी के 4 महीने बाद विवाहिता की संदिग्ध मौत, दहेज हत्या का मामला दर्ज

Bhilwara: भीलवाड़ा के शास्त्रीनगर क्षेत्र में शादी के महज चार महीने बाद विवाहिता अंजना पारीक की संदिग्ध मौत के मामले में पुलिस ने पति सहित सात ससुराल पक्ष के लोगों के खिलाफ दहेज हत्या का मामला दर्ज किया है. मृतका के परिजन आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर मोर्चरी के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं और पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया है. पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Published:Jul 28, 2026, 08:05 AM IST | Updated:Jul 28, 2026, 08:05 AM IST
भीलवाड़ा में शादी के 4 महीने बाद विवाहिता की संदिग्ध मौत, दहेज हत्या का मामला दर्ज
Image Credit: Bhilwara

Rajasthan News: राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में विवाह के महज चार महीने बाद एक नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई. शास्त्रीनगर क्षेत्र में रहने वाली अंजना पारीक की मौत के बाद उसके पीहर पक्ष ने पति और ससुराल पक्ष के अन्य सदस्यों पर दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित करने तथा हत्या करने का आरोप लगाया है. मामले में कोतवाली थाना पुलिस ने पति सहित सात लोगों के खिलाफ दहेज हत्या और अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.


पिता ने लगाए 10 लाख रुपये दहेज मांगने के आरोप

Add Zee News as a Preferred Source

मृतका के पिता प्रदीप कुमार पारीक निवासी संतोष कॉलोनी, गांधीनगर ने पुलिस को दी रिपोर्ट में बताया कि उन्होंने फरवरी 2026 में अपनी बेटी अंजना की शादी शास्त्रीनगर निवासी जयेश पारीक के साथ सामाजिक रीति-रिवाजों के अनुसार की थी. शादी में अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान-दहेज भी दिया गया था. आरोप है कि विवाह के कुछ समय बाद ही पति जयेश पारीक, सास कांता पारीक, ससुर आनंदस्वरूप पारीक, जेठ ब्रजेश पारीक, जेठानी काला पारीक, ननद चिंकी पारीक और अंकुर पारीक ने अंजना पर अतिरिक्त दहेज लाने का दबाव बनाना शुरू कर दिया.


शिकायत के अनुसार आरोपियों ने अंजना से बार-बार 10 लाख रुपये लाने की मांग की. मांग पूरी नहीं होने पर उसे मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जाता था तथा उसके साथ मारपीट और अपमानजनक व्यवहार भी किया जाता था. परिजनों का कहना है कि अंजना समय-समय पर उन्हें अपनी परेशानी के बारे में बताती रही थी.


समझौते की कोशिश नाकाम, अगले दिन मिली मौत की खबर

परिजनों का कहना है कि उन्होंने कई बार दोनों परिवारों के बीच बातचीत कर विवाद सुलझाने का प्रयास किया. 26 जुलाई को भी इस संबंध में बातचीत हुई थी, लेकिन दहेज को लेकर विवाद समाप्त नहीं हुआ. इसके अगले ही दिन 27 जुलाई की सुबह समाज के लोगों से सूचना मिली कि अंजना की मौत हो गई है. सूचना मिलने पर परिजन अस्पताल पहुंचे, जहां अंजना का शव मोर्चरी में रखा मिला.


मृतका के पिता ने आरोप लगाया कि उनकी बेटी की दहेज की मांग पूरी नहीं होने के कारण हत्या की गई है. साथ ही आरोप लगाया कि घटना के बाद साक्ष्य मिटाने का प्रयास भी किया गया और परिवार को पुलिस में शिकायत करने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी गई.


गिरफ्तारी की मांग पर अड़े परिजन, पोस्टमार्टम रोकने का फैसला

घटना के बाद मृतका के परिजन बड़ी संख्या में अस्पताल की मोर्चरी के बाहर एकत्रित हो गए. उन्होंने आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग करते हुए पोस्टमार्टम कराने और शव लेने से इनकार कर दिया. परिजनों का कहना है कि जब तक मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया जाता, तब तक वे अपना विरोध जारी रखेंगे. मौके पर पुलिस अधिकारियों ने परिजनों से समझाइश का प्रयास किया, लेकिन देर रात तक स्थिति तनावपूर्ण बनी रही.


पुलिस ने दर्ज किया मामला, जांच जारी

कोतवाली थाना पुलिस ने शिकायत के आधार पर पति जयेश पारीक, आनंदस्वरूप पारीक, कांता पारीक उर्फ काला पारीक, ब्रजेश पारीक, चिंकी पारीक, मोना पारीक और अंकुर पारीक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है. मामले की जांच पुलिस अधिकारी सज्जन सिंह को सौंपी गई है. पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट, फोरेंसिक साक्ष्यों और अन्य तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है तथा आरोपों की पुष्टि के लिए सभी साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Bhilwara News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!


ट्रेंडिंग न्यूज़

जयपुर में कजाकिस्तान से MBBS करने वाला डॉक्टर गिरफ्तार, 10 लाख में खरीदा था FMG सर्टिफिकेट

पाली में चीटिंग करके दे रहे एग्जाम, नकल करते छात्र-छात्रा का वीडियो वायरल

क्या खत्म हो जाएगी देश की दुर्लभ सफेद ऊंट नस्ल? वैज्ञानिकों ने बचाने के लिए शुरू किया मिशन

नागौर में 10 साल की भाविका कंवर का पाग दस्तूर, दादी और मां बोली बेटा-बेटी बराबर

चौरण्डापुरा हत्याकांड में बड़ा एक्शन! राजपुर के जंगलों से 6 इनामी आरोपी गिरफ्तार

माउंट आबू में महिलाओं के दो पक्षों में जमकर मारपीट, वीडियो वायरल, देखें Video

राजस्थान में मानसून फिर से हुआ सक्रिय, इन जिलों में अगले 48 घंटे भारी बारिश का अलर्ट

दो हत्याएं, तीन आरोपी और चौंकाने वाला राज! मर्डर के बाद YouTube पर सीख रहे थे बचने के तरीके

Udaipur news: महिलाओं के कपड़े पहनकर करते थे लूटपाट, हुआ पर्दाफाश

सोना-चांदी ने मारी लंबी छलांग, सराफा बाजार में मचा हड़कंप! जानें ताजा रेट

बारां के कवाई में अडानी पावर प्लांट का राख का तालाब बना दलदल, ग्रामीणों का सांस लेना मुहाल

झुंझुनूं में जमीन विवाद का VIDEO VIRAL, पुलिस पर गंभीर आरोप, कलेक्टर-SP तक पहुंचा मामला

Gold Silver Price Today: जयपुर में सोना और चांदी दोनों हुए सस्ते, खरीदारी से पहले देखें आज के ताजा रेट

मैगी, गंदा पानी और सड़क किनारे छुपकर बिताई रातें, बाड़मेर के पूर्व सैनिक ने सुनाई कारगिल युद्ध की अनसुनी कहानी

Rajasthan Weather Update: भयंकर बारिश से भीगेगा राजस्थान का कोना-कोना! एक्टिव हो गया है मानसून, IMD ने जारी किया अलर्ट

सवाई माधोपुर में दर्दनाक हादसा! 11 केवी करंट की चपेट में आया परिवार, एक की मौत, महिला गंभीर

झुंझुनूं में ममता का खौफनाक अंत! मां की बेरहमी से हत्या कर बेटे ने खुद सुनाई मौत की कहानी

इश्क में अंधी पत्नी ने पार की सारी हदें! प्रेमी संग मिलकर पति का गला घोंटा, फिर रच दी सुसाइड की कहानी

CM भजनलाल पहुंचे देश के सबसे अनोखे गांव! रोपवे से लेकर करोड़ों की सौगात तक किए बड़े ऐलान

क्या जाएगी मदन दिलावर की कुर्सी? इस्तीफे की मांग ने बढ़ाई बीजेपी की टेंशन, कांग्रेस ने खोला मोर्चा

राजस्थान के 6 जिलों को भिगोने का प्लान बना रहा मौसम, इन शहरों की ओर तेजी से आ रहे काले बादल

राजस्थान में मौसम का बड़ा यू-टर्न! 19 जिलों में भारी बारिश-आंधी का अलर्ट

Crocodile: नहीं थम रहा मगरमच्छों की मौत का सिलसिला, बीते 4 दिनों में 3 Crocodiles के मिले शव

नगरीय निकाय और पंचायती राज चुनाव से पहले बड़ा बदलाव! दो से ज्यादा बच्चों वालों को मिली चुनाव लड़ने की छूट

पेट्रोल-डीजल पर गहलोत का तीखा हमला, बोले- सरकार खुलकर बताए अपनी मजबूरी

बारिश के मौसम में चाय के साथ ट्राई करें मिर्ची भजिया, मानसून बन जाएगा यादगार!

जयपुर के मानसरोवर में 'स्मार्ट सिटी' की स्मार्ट सड़क, देखी क्या आपने ?

बीमार बेटे की हैवानियत! लोहे की सरिया से मां पर हमला, 7 हजार की मांग बनी मौत की वजह

किशनगढ़-कोटपुतली ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का विरोध तेज, ट्रैक्टर-ट्रॉली लेकर सड़कों पर उतरे किसान, SDM को सौंपा ज्ञापन

बस-कार की भीषण टक्कर टक्कर, मची अफरा-तफरी, देखें वीडियो

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में 28 जुलाई से बदलेगा मौसम, इन जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, जानें आज का हाल

TAGS:
rajasthan crime

About the Author

Ansh Raj

Ansh Raj

अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं
Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
क्या आप जानते हैं? अब आपके घर के पास ही होंगी 14 फ्री जांचें और 121 दवाएं, आयुष्मान आरोग्य मंदिरों से बदली प्रदेश की तस्वीर
Rajasthan News
2
rajasthan crime
3
Alwar News
4
Sikar news
5
Khairthal News