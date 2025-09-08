राजस्थान का ये नेशनल हाईवे बना हादसों की वजह, 2 साल से नहीं हुआ कोई समाधान

Bhilwara News: राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में आसींद कस्बे से गुजरा नेशनल हाईवे 158 मांडल-आसींद-रास परियोजना को पूरा हुए लगभग 2 वर्ष पूरा हो चुका है. आसींद कस्बे के मध्य से गुजर रहे इस नेशनल हाईवे पर 700 मीटर का अधूरा निर्माण कार्य को लेकर सत्ता शासन-प्रशासन के पूरे प्रयास के बावजूद नेशनल हाईवे के परियोजना निदेशक राकेश कुमार की जूं तक नहीं रेंगी.

नेशनल हाईवे के प्रोजेक्ट डायरेक्टर को कई बार क्षेत्रीय प्रशासन द्वारा तथा कई बार जनता द्वारा ज्ञापन दिए गए. आसींद विधायक जबर सिंह सांखला द्वारा विधानसभा पटल पर इस समस्या को भी रखा गया. यहां तक की सरकार के उपमुख्यमंत्री द्वारा भी इस अधूरे निर्माण हाईवे को लेकर नेशनल हाईवे अथॉरिटी को अवगत कराया गया, लेकिन परियोजना निदेशक राकेश कुमार की हटधार्मिता देखने को मिल रही है.

अधूरे निर्माण कार्य को लेकर 2 साल से कई बार अवगत कराने के बावजूद टस से मस नहीं हुए. सोमवार को नाराज लोगों ने हाईवे को जाम कर दिया तथा हाईवे के दोनों ओर वाहनों की लंबी-लंबी कतारें लग गई. रविवार मध्य रात्रि को इसी अधूरी निर्माण हाईवे पर एक नियंत्रित ट्रेलर घर में घुस गया तथा आए दिन इस अधूरे निर्माण वाले क्षेत्र में भयंकर दुर्घटनाएं हो चुकी हैं.

कस्बे वासियों का आरोप है कि परियोजना निदेशक राकेश कुमार को कई बार अवगत कराने के बावजूद भी कोई सुध नहीं ली. बारिश के दिनों में आए दिन जाम लगने जैसी स्थितियां उत्पन्न हो रही हैं. यह सब स्थितियां प्रशासन को किसी बड़े हद से क्या इंतजार करा रही हैं.