Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

Jahazpur: प्रधान पद से हटाई गई सीता देवी गुर्जर, 5 साल के लिए चुनाव लड़ने पर लगी रोक

Jahazpur News: राजस्थान सरकार ने पंचायत समिति की प्रधान सीता देवी गुर्जर को उनके पद से हटा दिया है और आने वाले 5 सालों तक पंचायती राज चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित किया है. 

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Mohammad dilshad khan
Published: Nov 17, 2025, 08:15 PM IST | Updated: Nov 17, 2025, 08:15 PM IST

Trending Photos

जयपुर की ट्रैफिक टेंशन खत्म! 2 मंजिला अंडरग्राउंड पार्किंग में एक साथ खड़ी होंगी सैकड़ों गाड़ियां
8 Photos
jaipur news

जयपुर की ट्रैफिक टेंशन खत्म! 2 मंजिला अंडरग्राउंड पार्किंग में एक साथ खड़ी होंगी सैकड़ों गाड़ियां

राजस्थान ने इन जिलों में शीतलहर की चेतावनी, येलो अलर्ट जारी
7 Photos
Rajasthan Weather Update

राजस्थान ने इन जिलों में शीतलहर की चेतावनी, येलो अलर्ट जारी

राजस्थान में कितने बजे तक आपके खाते में आएगी किसान सम्मान निधि की किस्त? यहां जानिए पूरा अपडेट!
7 Photos
PM Kisan Yojana

राजस्थान में कितने बजे तक आपके खाते में आएगी किसान सम्मान निधि की किस्त? यहां जानिए पूरा अपडेट!

क्या आप जानते हैं राजस्थान में पटवारी की कितनी सैलरी होती है?
7 Photos
rajasthan quiz

क्या आप जानते हैं राजस्थान में पटवारी की कितनी सैलरी होती है?

Jahazpur: प्रधान पद से हटाई गई सीता देवी गुर्जर, 5 साल के लिए चुनाव लड़ने पर लगी रोक

Jahazpur News: राजस्थान सरकार ने पंचायत समिति की प्रधान (निलंबित) सीता देवी गुर्जर के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें उनके पद से हटा दिया है और आगामी 5 वर्षों तक पंचायती राज चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया है. यह निर्णय राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 38(1)(ख) एवं 38(3) के तहत लिया गया है.

आरोप प्रमाणित, कार्रवाई तय
सीता देवी गुर्जर के विरुद्ध प्राप्त शिकायत प्रतिवेदन की जांच मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद अजमेर और बाद में अतिरिक्त जिला कलेक्टर भीलवाड़ा द्वारा की गई. दोनों जांचों में यह पाया गया कि उन्होंने अपने लगभग 48 माह के कार्यकाल में पंचायत समिति की सिर्फ 06 बैठकें आयोजित की जबकि कानून अनुसार, हर माह कम से कम एक बैठक अनिवार्य हैं.

साधारण सभा की सिर्फ 04 बैठकें हुईं, जो स्पष्ट रूप से अधिनियम का उल्लंघन है. विभाग द्वारा कई बार नोटिस एवं स्मरण पत्र भेजने के बावजूद उन्होंने स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया. सुनवाई के अवसर भी दिया गया, परंतु वे एक भी बार उपस्थित नहीं हुई.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

जांच में दोष सिद्ध
अतिरिक्त जिला कलक्टर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में यह स्पष्ट कहा गया कि उनके द्वारा कर्तव्यों का निर्वहन नहीं किया गया. आचरण अवचार एवं अपकीर्तिकर पाया गया. शिकायत प्रतिवेदन में दर्ज आरोप पूर्णतः प्रमाणित हैं.

सरकार का आदेश
इन सभी तथ्यों के आधार पर राज्य सरकार ने निर्णय लिया कि सीता देवी गुर्जर को प्रधान पद से तत्काल प्रभाव से हटाया जाए. अगले 5 सालों तक वे किसी भी पंचायती राज संस्था के चुनाव में भाग नहीं ले सकेंगी.

गौरतलब है कि शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद राज्य सरकार ने प्रधान सीता देवी गुर्जर को पुनः पद भार ग्रहण करने के आदेश जारी किए थे लेकिन राज्य सरकार के आदेश के बाद फिर आज नया आदेश आने से राजनीतिक हलचल फिर तेज हो गई.
राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Bhilwara News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news