प्लास्टिक के बदले शक्कर दे रही कोटड़ी पंचायत समिति, लगी भीड़

Bhilwara News : कितना अच्छा हो की कचरे के बदले में कुछ मिल जाए, 40 से 50 रूपए किलो मिलने वाली शक्कर हो तो बात ही क्या. भीलवाड़ा की कोटड़ी पंचायत इलाके को प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए शक्कर बांट रही है.
Bhilwara News : कोटड़ी पंचायत समिति ने स्वच्छ भारत मिशन को जन-जन तक पहुंचाने के लिए एक ऐसा अभिनव प्रयोग किया है, जो न सिर्फ चर्चाओं में है बल्कि ग्रामीणों को भी आकर्षित कर रहा है. प्रधान करण सिंह बेलवा और विकास अधिकारी रामबिलास मीणा की अगुवाई में ग्राम पंचायत कोटड़ी से 23 सितंबर को "प्लास्टिक थैली लाओ-शक्कर ले जाओ" अभियान का शुभारंभ हुआ.
प्लास्टिक के बदले शक्कर
भामाशाहों के सहयोग से 121 किलो शक्कर इस अभियान के लिए जुटाई गई. पहले ही दिन ग्रामीणों ने 21 किलो प्लास्टिक कचरा जमा कराया और बदले में उतनी ही शक्कर पाई. खास बात ये रही कि शुरुआत में ही 175 ग्रामीणों ने भागीदारी करते हुए स्वच्छता की शपथ भी ली.
धर्माऊ तालाब को प्लास्टिक मुक्त करने का संकल्प
प्रधान करण सिंह ने कहा कि धार्मिक नगरी कोटड़ी को पूरी तरह कचरा मुक्त और प्लास्टिक मुक्त बनाना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है. उन्होंने विशेष रूप से धर्माऊ तालाब को स्वच्छ और प्लास्टिक मुक्त बनाने पर जोर दिया। विकास अधिकारी रामबिलास मीणा ने कहा “स्वच्छता केवल अभियान नहीं, बल्कि जीवनशैली होनी चाहिए”
अभियान से जुड़े सामाजिक संदेश
कार्यक्रम के दौरान आभा जनजाति एवं आदि सेवा केंद्र का शुभारंभ भी हुआ, जहां पंचायत स्तरीय कर्मचारियों ने जनजातीय परिवारों की समस्याओं का त्वरित समाधान शुरू किया. इसके साथ ही कर्मचारियों के नाम और मोबाइल नंबर की पट्टिका का विमोचन कर पारदर्शिता का संदेश दिया गया.
प्लास्टिक पर सख्ती – ₹1000 जुर्माना तय
ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों ने ग्रामीण व्यापारियों को सख्त हिदायत दी कि यदि अब प्लास्टिक थैलियों का उपयोग हुआ तो ₹1000 का जुर्माना लगाया जाएगा.इस अभियान में उपखंड अधिकारी तानिया रिणवा, तहसीलदार रामकिशोर मीणा, पूर्व प्रधान जमनालाल डीडवानिया, कोटड़ी मंडल अध्यक्ष प्रहलाद सेन, भाजपा जिला महामंत्री कन्हैयालाल जाट, समस्त वार्डपंच और बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया.
