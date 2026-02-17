कोटड़ी पुलिस की मुस्तैदी से लौटी परिवार की मुस्कान, 3 घंटे बाद झाड़ियों से सुरक्षित मिला कन्हैया

Child Missing News Rajasthan: सोमवार की शाम कोदिया गांव में चिंता और बेचैनी का माहौल तब बन गया, जब बालक कन्हैया लाल (पिता हरीलाल), जाति बेरवा, सामुदायिक भवन के पास खेलते-खेलते अचानक लापता हो गया. शाम करीब 6 बजे तक घर नहीं लौटने पर परिजनों और ग्रामीणों ने आसपास तलाश शुरू की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला.

सूचना मिलते ही पुलिस हरकत में

स्थिति की गंभीरता को देखते हुए ग्रामवासियों ने कोटड़ी थाना को सूचना दी. सूचना मिलते ही थाना प्रभारी महावीर प्रसाद मीणा बिना देरी किए सहायक उप निरीक्षक कैलाश चंद्र प्रजापत सहित पुलिस जाप्ते के साथ कोदिया गांव पहुंचे. मौके पर पहले से मौजूद ग्रामीण भी बालक की तलाश में जुटे थे, पर अंधेरा बढ़ने के साथ चुनौती और कठिन हो गई.

300 घरों की बस्ती, हर दरवाजा-रात में सघन सर्च

करीब 300 घरों की आबादी वाले गांव में पुलिस ने घर-घर सर्च अभियान शुरू किया. कच्चे रास्ते, पगडंडियां, खेत-खलिहान और सुनसान स्थान-हर संभावित ठिकाने की गहन तलाशी ली गई. यह समय पुलिस टीम के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण था, क्योंकि हर बीतता मिनट बच्चे की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा रहा था.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

डांट का डर बना वजह

जांच में सामने आया कि बालक दादी के ₹200 लेकर घर से निकल गया था. जब दादी को इसकी जानकारी हुई और उन्होंने बालक को टोका, तो डांट के डर से वह घर लौटने के बजाय इधर-उधर छिपता रहा. यही डर उसकी गुमशुदगी की वजह बना.

झाड़ियों में छिपा मिला कन्हैया

लगातार करीब 3 घंटे की अथक मशक्कत के बाद पुलिस को सफलता मिली. बालक कोदिया बस स्टैंड के पास एक मकान के पीछे, दीवार के सहारे झाड़ियों में छिपा बैठा मिला. बच्चे को सुरक्षित देखते ही पुलिस जाप्ते और परिजनों ने राहत की सांस ली. बालक को तुरंत परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया.



टीमवर्क की जीत

इस सर्च ऑपरेशन में कांस्टेबल कुलदीप सिंह, कांस्टेबल हनुमान चौधरी और कांस्टेबल मुकेश जांगिड़ की सक्रिय भूमिका रही. पूरी टीम ने समन्वय और संवेदनशीलता के साथ अभियान को अंजाम दिया.

ग्रामीणों का धन्यवाद. बालक के सुरक्षित मिलने पर गांव में खुशी की लहर दौड़ गई. ग्रामवासियों ने तत्परता, धैर्य और मानवीय दृष्टिकोण के लिए थाना प्रभारी महावीर प्रसाद मीणा सहित पूरी पुलिस टीम का आभार व्यक्त किया.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!



ये भी पढ़ें-