भीलवाड़ा में टोल वसूली में लाखों रुपये का फर्जीवाड़ा, जानिए कैसे किया जा रहा ऑनलाइन फ्रॉड

Bhilwara News: राजस्थान में भीलवाड़ा के माण्डलगढ़ में त्रिवेणी-जहाजपुर स्टेट हाइवे सड़क मार्ग के गोपालपुरा टोल प्लाजा पर टोल वसूली में लाखों रुपये का फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है. वाहन चालक शैतान सिंह से मिली शिकायत पर टोल प्लाजा पर ज़ी मीडिया की टीम ने पड़ताल की तो भारी गड़बड़ी सामने आई है.
टोल प्लाजा पर 19 से 20 नवम्बर को 24 घंटे के दौरान पंजाब, हरियाणा, तेलंगाना, महाराष्ट्र, ओर अन्य स्टेट में चल रहे 535 भारी वाहनों के नम्बर से फास्टैग से 580 प्रति वाहन काट कर ऑनलाइन फ्रॉड किया गया , जबकि 19 ओर 20 नवंबर को टोल प्लाजा पर लगे सीसीटीवी कैमरे में वाहनों की कोई रिकॉर्डिंग ही नहीं मिली हैं.
बताया गया हैं कि RSRDC द्वारा टोल वसूली के लिए टोल प्लाजा संवेदक को ऑन लाइन सिस्टम अलॉट किया गया, लेकिन सिस्टम से छेड़छाड़ कर मैनुअल कर टोल वसूली का खुलेआम कारनामा किया गया हैं. टोल प्लाजा वाहन आए ही नहीं ओर 24 घण्टे में 3 लाख 2705 रुपये का संवेदक फ्रॉड कर वसूली कर ली, दरअसल टोल प्लाजा की केबिन नम्बर 1 से वाहनों का टोल टैक्स वसूलना स्टेटमेंट ने बताया गया है. ये 1 नम्बर का केबिन तो बन्द पड़ा हुआ है.
वहीं टोल प्लाजा पर बिना आई कार्ड और यूनिफॉर्म के काम करता नजर आया है. इस मामले में माण्डलगढ़ पंचायत समिति प्रधान जितेंद्र मूंदड़ा ने बताया कि गोपालपुरा टोल प्लाजा पर बिना वाहन निकले नम्बरों के आधार पर टोल टैक्स काटने की लम्बे समय से शिकायतें आ रही थी, इस बारे में RSRDC के अधिकारियों को शिकायत भी की गई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई है.
