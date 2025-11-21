Zee Rajasthan
भीलवाड़ा में झूलते हाईटेंशन तार ने ली अधेड़ की जान, बरोदा गांव में फैला आक्रोश

Bhilwara News: राजस्थान में भीलवाड़ा जिले के शक्करगढ़ थाना क्षेत्र के बरोदा गांव में हाईटेंशन लाइन के झूलते तार ने एक अधेड़ की जान ले ली. बिजली विभाग की लापरवाही से हुए इस दर्दनाक हादसे ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है. 

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Ajay ojha
Published: Nov 21, 2025, 07:40 PM IST | Updated: Nov 21, 2025, 07:40 PM IST

भीलवाड़ा में झूलते हाईटेंशन तार ने ली अधेड़ की जान, बरोदा गांव में फैला आक्रोश

Bhilwara News: शक्करगढ़ थाना क्षेत्र के बरोदा गांव में हाईटेंशन लाइन के झूलते तार ने एक अधेड़ की जान ले ली. बिजली विभाग की लापरवाही से हुए इस दर्दनाक हादसे ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है.

जानकारी के अनुसार गांव के भंवरलाल (40) पुत्र हजारी गुर्जर रोजाना की तरह सुबह लगभग तीन बजे खेत की ओर जा रहे थे. इसी दौरान चौहानों का झोपड़ा के पास 11 हजार केवी लाइन का तार नीचे झूल रहा था, जो चलते समय अचानक भंवरलाल के संपर्क में आ गया. तेज करंट लगने से उनकी गर्दन धड़ से अलग हो गई और मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई. घटना की भयावहता देख ग्रामीणों में दहशत फैल गई.

हादसे की सूचना मिलते ही परिजन व ग्रामीण बड़ी संख्या में घटनास्थल पर जमा हो गए. उन्होंने विद्युत विभाग की खुली लापरवाही पर कड़ा रोष जताते हुए उचित मुआवजे और दोषी कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर वहीं धरने पर बैठ गए. मृतक के परिजनों को न्याय दिलाने को लेकर माहौल तनावपूर्ण हो गया.

सूचना पर सहायक अभियंता सुरेश कुमार मीणा मौके पर पहुंचे, लेकिन ग्रामीण उनकी बातों से असंतुष्ट रहे. इसके बाद एक्सईएन बिजली विभाग शाहपुरा घटनास्थल पर पहुंचे और परिजनों व ग्रामीणों से बातचीत कर उचित मुआवजा दिलवाने तथा दोषियों पर कार्रवाई का भरोसा दिया. इसके बाद ही परिजन पोस्टमार्टम के लिए तैयार हुए.

करीब 5 घंटे की मशक्कत के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया. हादसे के बाद क्षेत्र में गहरा शोक और आक्रोश व्याप्त है. ग्रामीणों ने बिजली विभाग से मांग की कि 11 केवी लाइन को तत्काल ऊंचा किया जाए, ताकि भविष्य में ऐसी घटना की पुनरावृत्ति न हो. एक्सईएन ने मौके पर ही ठेकेदार को लाइन तुरंत ऊंची करने के निर्देश जारी किए.

