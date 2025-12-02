भीलवाड़ा में शख्स को पहले ट्रैक्टर से मारी टक्कर, फिर कुचलकर कर डाली हत्या

Bhilwara News: राजस्थान में भीलवाड़ा में रुपये के लेनदेन और अवैध संबंध के कारण हत्या की आशंका जताई. पुलिस अधीक्षक धमेन्द्र सिंह के निर्देशानुसार, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पारसमल जैन और सी ओ सदर माधव उपाध्याय के नेतृत्व में पुलिस टीम ने मामले की जांच शुरू की.
Bhilwara News: भीलवाड़ा में ट्रैक्टर से टक्कर मारकर हत्या करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. थाना सदर के अंतर्गत 29 नवंबर को सुबह 8:30 बजे प्रियदर्शनी नगर के पास सुवाणा हलेड रोड के पास खाली जमीन पर एक व्यक्ति की लाश मिली.
घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने मृतक की पहचान तिलक नगर, भीलवाड़ा के निवासी महेन्द्र सिंह पुत्र छीतर सिंह पंवार के रूप में की. परिजनों ने जांच में बताया कि रुपये के लेनदेन और अवैध संबंध के कारण हत्या की आशंका जताई. पुलिस अधीक्षक धमेन्द्र सिंह के निर्देशानुसार, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पारसमल जैन और सी ओ सदर माधव उपाध्याय के नेतृत्व में पुलिस टीम ने मामले की जांच शुरू की.
एफएसएल टीम ने घटनास्थल की वैज्ञानिक जांच की, जिसमें यह पाया गया कि मृतक को पीछा करते हुए ट्रैक्टर से टक्कर मारकर कुचलकर हत्या की गई. पूछताछ के दौरान पुलिस ने करीब 20 संदिग्धों से पूछताछ की. जांच में सामने आया कि आरोपी रामेश्वर पुत्र रामचंद्र, जो लक्ष्मीपुरा थाना बनेड़ा का निवासी है, ने अपने फार्म ट्रैक्टर से मार्निंग वॉक पर निकले महेन्द्र सिंह को टक्कर मारकर हत्या की. दोनों आरोपी और मृतक दोस्त थे और करीब 7-8 वर्षों से दूध डेयरी के व्यवसाय में साथ थे. लेकिन महेन्द्र के आरोपी की पत्नी से अवैध संबंध होने से रामेश्वर ने हत्या की साजिश रची.
आरोपी ने बताया कि वह सुबह करीब 4 बजे कच्चे रास्ते पर इंतजार करता रहा और जैसे ही महेन्द्र सड़क पर आया, उसने ट्रैक्टर से टक्कर मारी. महेन्द्र बचने की कोशिश कर खेतों की ओर भागा, लेकिन आरोपी ने पीछे जाकर फिर से टक्कर मारी और उसे ट्रैक्टर के आगे के टायर के नीचे कुचल दिया. हत्या के बाद आरोपी ने अपने घर जाकर रोजाना की दिनचर्या शुरू कर दी ताकि किसी को शक ना हो. पुलिस को मुखबीर की सूचना मिली, जिसके बाद रामेश्वर को पकड़ लिया गया. आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया.
