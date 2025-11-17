पुलिस थाने के ठीक सामने 20 मिनट तक चली गुंडागर्दी, दुकान पर हमलावरों का रौब, आवाज सुनकर भी नहीं आई पलिस

Bhilwara News: मांडल कस्बे में शुक्रवार शाम थाने से महज 100 मीटर दूरी पर आधा दर्जन बदमाशों ने एक दुकानदार पर हमला कर गंभीर रूप से मारपीट की. घटना करीब 20 मिनट तक चलती रही, लेकिन आश्चर्य की बात यह रही कि पास ही मौजूद पुलिस मौके पर नहीं पहुंची. हमले के दौरान पीड़ित ने स्थानीय लोगों के साथ मिलकर थाने में फोन कर सूचना भी दी, फिर भी पुलिस की ओर से कोई त्वरित कार्रवाई नहीं की गई.

सारा वाकया सीसीटीवी में कैद हो चुका है.

जानकारी के अनुसार, रेगर मोहल्ला निवासी पीड़ित दुकानदार अपनी दुकान पर काम कर रहा था, तभी धुलखेडा क्षेत्र के बताए जा रहे करीब छह युवक वहां पहुंचे और बिना किसी कारण बहसबाज़ी शुरू कर दी. देखते ही देखते युवकों ने दुकानदार के साथ मारपीट शुरू कर दी. शोर सुनकर आसपास के लोग इकट्ठा हुए और बीच-बचाव कर मामला शांत कराने की कोशिश की, लेकिन हमलावर लगातार दबाव बनाते रहे.

स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि थाने की दूरी मात्र कुछ कदम होने के बावजूद पुलिस का मौके पर नहीं पहुंचना गंभीर लापरवाही का उदाहरण है. लोगों ने कहा कि यदि पुलिस समय पर पहुंच जाती तो बदमाशों को पकड़ना आसान होता और पीड़ित को इतनी चोटें नहीं आतीं.

पीड़ित ने थाने में लिखित रिपोर्ट दी है, लेकिन देर रात तक किसी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होने से इलाके में रोष है. क्षेत्रवासियों ने मांग की है कि पुलिस तुरंत बदमाशों की पहचान कर कार्रवाई करे ताकि कस्बे में इस तरह की घटनाओं पर रोक लगे.

