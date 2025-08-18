Bhilwara News: भीलवाड़ा पुलिस ने की सख्ती की हदें पार, गले में तख्ती डालकर आरोपियों की कराई परेड, लेफ्ट-राइट-लेफ्ट करते हुए वीडियो वायरल

Bhilwara News: मांडलगढ़ के बिजौलियां थाना पुलिस की एक अमानवीय कार्रवाई ने सभी को स्तब्ध कर दिया है. पुलिस ने चेन स्नेचिंग और बाइक चोरी के आरोप में गिरफ्तार युवकों के गले में "मैं चोर हूँ" लिखी तख्तियाँ लटकाकर उन्हें बाजार में परेड करवाया. इस अपमानजनक दृश्य को देखकर आरोपियों के परिजन और स्थानीय लोग हैरान रह गए.

कुछ लोग इस घटना को पुलिस की सख्ती का परिणाम मान रहे हैं, जबकि आरोपियों के परिजनों ने इसे मानवाधिकार का खुला उल्लंघन करार दिया है. उनका कहना है कि इस तरह की शर्मिंदगी भरी सजा न केवल अमानवीय है, बल्कि कानूनी प्रक्रिया का भी उल्लंघन करती है. यह घटना सामाजिक और नैतिक सवाल खड़े करती है कि क्या पुलिस को इस तरह की कार्रवाई करने का अधिकार है. इस मामले ने स्थानीय स्तर पर व्यापक चर्चा और विवाद को जन्म दिया है.

मांडलगढ़ के बिजौलियां थाना पुलिस की कार्रवाई ने एक बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है, जहाँ आरोपियों के गले में "मैं चोर हूँ" की तख्तियाँ लटकाकर बाजार में परेड करवाने के मामले ने तूल पकड़ लिया है. मानवाधिकार आयोग और सामाजिक संगठनों ने इसे गंभीर मामला बताते हुए कड़ी निंदा की है.

उनका कहना है कि सजा देने का अधिकार केवल अदालत को है, और पुलिस की इस अमानवीय कार्यप्रणाली ने न्याय व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए हैं. यह घटना न केवल मानवाधिकारों का उल्लंघन है, बल्कि कानून के दुरुपयोग को भी दर्शाती है.

स्थानीय लोग और परिजन इस कार्रवाई को अपमानजनक और गैरकानूनी मान रहे हैं. अब सबकी नजरें पुलिस के उच्चाधिकारियों और मानवाधिकार आयोग पर टिकी हैं कि वे इस मामले में क्या कदम उठाते हैं और क्या दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई होगी.

