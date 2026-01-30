भीलवाड़ा में भीषण सड़क हादसे से मचा हाहाकार, कोहरे से ट्रक-बस-कार टकराए, 2 की दर्दनाक मौत, कई घायल

Bhilwara Road Accident: राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में NH-48 (अजमेर-भीलवाड़ा हाईवे) पर कोठारी नदी की पुलिया के पास आज सुबह घने कोहरे के कारण visibility लगभग शून्य हो गई. इससे एक के बाद एक आधा दर्जन से अधिक वाहन (ट्रक, ट्रेलर, कार, बस आदि) आपस में भिड़ गए.

पुलिया के दोनों ओर वाहनों की चेन रिएक्शन टक्कर से कम से कम 2-3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 10 से 12 से अधिक लोग घायल हुए हैं. कई घायल ट्रक-ट्रेलर के बीच फंसे रहे, जिन्हें कटिंग मशीन और जेसीबी की मदद से निकाला जा रहा है. हादसे के बाद हाईवे पर 4 किलोमीटर से अधिक लंबा जाम लग गया, जिससे आवागमन पूरी तरह ठप हो गया. 108 एम्बुलेंस भी जाम में फंसने से घटनास्थल तक नहीं पहुंच पाईं.

पुलिस, एसडीएम और स्थानीय ग्रामीण राहत-बचाव कार्य में जुटे हैं. प्रारंभिक जांच में घना कोहरा मुख्य कारण बताया जा रहा है. एक LPG टैंकर भी शामिल था, लेकिन गनीमत रही कि रिसाव नहीं हुआ, वरना बड़ा हादसा हो सकता था. प्रशासन ने जाम खुलवाने और घायलों को अस्पताल पहुंचाने के प्रयास तेज कर दिए हैं. अधिक जानकारी का इंतजार.

जाम और यातायात ठप

पुलिया के दोनों ओर 4 किलोमीटर से अधिक लंबा जाम लग गया, जिससे हाईवे पूरी तरह बंद हो गया. सैकड़ों वाहन घंटों फंसे रहे. 108 एंबुलेंस भी जाम में फंस गईं, जिससे घायलों को समय पर अस्पताल पहुंचाने में देरी हुई. कई घायलों को स्थानीय लोगों और निजी वाहनों से निकालकर अस्पताल भेजा गया.



राहत-बचाव कार्य

सूचना मिलते ही पुलिस, एसडीएम और स्थानीय ग्रामीण राहत कार्य में जुट गए. क्रेन, जेसीबी और कटिंग मशीनों से फंसे लोगों को निकाला जा रहा है. एक LPG टैंकर भी शामिल था, लेकिन रिसाव न होने से बड़ा हादसा टल गया. प्रशासन ने क्षतिग्रस्त वाहनों को हटाने और यातायात बहाल करने के प्रयास तेज कर दिए हैं. घायलों को भीलवाड़ा के महात्मा गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

