Bhilwara News: भीलवाड़ा जिले के कोटड़ी क्षेत्र के कांटी गांव में विकास कार्यों के लोकार्पण कार्यक्रम के दौरान एक भावुक और अनोखा क्षण देखने को मिला. विधायक गोपीचंद मीणा ने करोड़ों रुपये के विकास कार्यों का लोकार्पण किया और कांग्रेस पर तीखा हमला बोला, लेकिन सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरीं एक बुजुर्ग के हाथ पर पेन से लिखे गए वादे ने. यह घटना विधायक की जनता के प्रति संवेदनशीलता और जिम्मेदारी को दर्शाती है.



बुजुर्ग की जिद और विधायक का अनोखा आश्वासन

कार्यक्रम के दौरान ग्रामीणों ने घेवरिया खाल पर पुलिया निर्माण की पुरानी मांग जोर-शोर से उठाई. बुजुर्ग रामेश्वर लाल सेन मंच पर पहुंचे और विधायक से कहा कि पिछले कई नेताओं ने ऐसे ही आश्वासन दिए थे, लेकिन काम नहीं हुआ. उन्होंने विधायक से कहा, "साहब, आप मेरे हाथ पर लिखकर दो, ताकि वादा याद रहे."



यह सुनकर विधायक गोपीचंद मीणा मुस्कुराए और मंच पर ही पेन निकालकर बुजुर्ग की हथेली पर लिख दिया- "कांटी घेवरिया खाल की पुलिया का निर्माण एक साल में पूरा कराएंगे."

इस अनोखे अंदाज ने पूरे सभास्थल को तालियों की गड़गड़ाहट से भर दिया. ग्रामीणों ने विधायक की इस संवेदनशीलता और जिम्मेदारी की तारीफ की. विधायक ने कहा कि वे सिर्फ वादे नहीं करते, बल्कि उन्हें पूरा भी करते हैं.

कांग्रेस पर तीखा हमला

लोकार्पण कार्यक्रम में विधायक गोपीचंद मीणा ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि पिछले पांच सालों में कांग्रेस सरकार ने कोटड़ी क्षेत्र को उपेक्षित रखा. गांवों में बुनियादी सुविधाओं की कमी रही, सड़कें टूटीं, पानी की समस्या बनी रही और विकास कार्य रुके रहे. मीणा ने कहा, "अब भाजपा सरकार में विकास की रफ्तार तेज है. हम वादों पर खरे उतर रहे हैं." उन्होंने कांग्रेस के पूर्व विधायकों पर भी निशाना साधते हुए कहा कि वे सिर्फ वादे करते थे, लेकिन काम नहीं करते थे.



लाखों-करोड़ों के विकास कार्यों का लोकार्पण

कार्यक्रम में कई महत्वपूर्ण विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ. इनमें शामिल हैं: सामुदायिक चौक की चारदीवारी

गढ़ के बालाजी मंदिर में टीन शेड

मीणा का खेड़ा विद्यालय में चारदीवारी और खेल मैदान में मिट्टी भराई

गणेश घाट

शिव मंदिर विश्रांति गृह

कोटी श्मशान घाट

विभिन्न वाचनालय और विश्रांति गृह



इसके अलावा डेढ़ करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले विद्यालय भवन का शिलान्यास भी किया गया. प्रशासक रतनलाल बलाई ने बताया कि ये कार्य ग्रामीणों की लंबे समय से चली आ रही मांगों को पूरा करने के लिए किए गए हैं.



ग्रामीणों में उत्साह और उम्मीद

कार्यक्रम में बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद थे. बुजुर्ग रामेश्वर लाल सेन के हाथ पर लिखे गए वादे ने सभी को प्रभावित किया. ग्रामीणों का कहना है कि विधायक गोपीचंद मीणा ने पहली बार ऐसा वादा किया है जो लिखित रूप में है, इसलिए इसमें विश्वास है. गांववासियों ने विधायक से अन्य मांगें भी रखीं, जैसे सड़क चौड़ीकरण, पेयजल और बिजली की बेहतर व्यवस्था.



विधायक ने सभी मांगों पर गंभीरता से विचार करने का आश्वासन दिया.यह घटना न केवल विकास कार्यों का प्रतीक है, बल्कि नेताओं और जनता के बीच विश्वास बहाली का भी उदाहरण बनी. विधायक के इस किरोड़ी स्टाइल वाले अंदाज ने सोशल मीडिया पर भी खूब वाहवाही बटोरी है. ग्रामीण अब एक साल बाद पुलिया बनने का इंतजार कर रहे हैं, ताकि विधायक का लिखा वादा सच साबित हो.

