अस्पताल में डॉक्टर के लापरवाही से तीन लोगों की गई जान, ग्रामीणों ने किया हंगामा

Bhilwara News: भीलवाड़ा जिले में करेड़ा क्षेत्र के बगाजणा गांव के तालाब मे मां बेटे व चचेरा भाई डूब गए. जिन्हें ग्रामीण पानी से निकालकर करेड़ा चिकित्सालय लेकर आए.
Bhilwara News: राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में करेड़ा क्षेत्र के बगाजणा गांव के तालाब मे मां बेटे व चचेरा भाई डूब गए. जिन्हें ग्रामीण पानी से निकालकर करेड़ा चिकित्सालय लेकर आए. मगर चिकित्सालय में चिकित्सकों के नहीं मिलने से ग्रामीण आक्रोशित हो गए.
चिकित्सालय में हंगामा करते हुए चिकित्सकों को खरीद खोटी सुनाई जानकारी के अनुसार बागजणा निवासी लक्ष्मी देवी पत्नी चांदू नाथ योगी 38 वर्ष अपने पुत्र प्रवीण नाथ उम्र 12 वर्ष व सुनील नाथ पिता लेहरु नाथ योगी उम्र 12 वर्ष के साथ बागजणा गांव के धर्म तालाब में कपड़े धोने व नहाने गए थे.
नहाने के दौरान दोनों चचेरे भाई प्रवीण योगी व सुनील योंगी गहरे पानी में चले गए और डूबने लगे यह देख लक्ष्मी देवी उन्हें बचाने के लिए पानी में पूड़ी और बढ़ाने के लिए पानी गहरे पानी में चली गई, तो दोनों बच्चों के साथ लक्ष्मी देवी भी पानी में डूब गई. मौके पर मौजूद चरवाहों ने यह देखकर ग्रामीणों को सूचना दी, जिससे बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंचे.
ग्रामीणों ने पानी से दोनों बच्चों व लक्ष्मी देवी को बाहर निकाल करेड़ा चिकित्सालय लेकर आए, जहां पर चिकित्सकों ने मृत घोषित किया. लक्ष्मी देवी व दोनों बच्चों को ग्रामीण पानी से निकाल कर करेड़ा चिकित्सालय लेकर आए मगर चिकित्सक मौके पर मौजूद नहीं थे.
फोन करने के बाद भी बहुत देर बाद चिकित्सक चिकित्सालय पहुंचे, जिससे आक्रोशित होकर करेड़ा उप प्रधान सुखा लाल गुर्जर व ग्रामीण आक्रोशित हो गए और चिकित्सालय में हंगामा करते हुए चिकित्सकों को खरी खोटी सुनाई. सूचना पर करेड़ा उपखंड अधिकारी जोगेंद्र सिंह गुर्जर मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों से वार्ता कर उच्च अधिकारियों को घटना की जानकारी दी.
उपखंड अधिकारी जोगेंद्र गुर्जर ने बताया कि ग्रामीणों की शिकायत पर चिकित्सा विभाग को सूचना दी गई, जिसपर चिकित्सा विभाग ने एक टीम का गठन किया है, जो मामले की जांच करेंगी और दोषी चिकित्सक के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए. वहीं दूसरी और राज्य आपदा राहत कोष द्वारा चार-चार लाख रुपए का मुआवजा देने की भी घोषणा की.
