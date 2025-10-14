मां को डूबता देखा तो बचाने के लिए कूद गया 10 साल का बेटा! खदान से निकले मां-बेटे के शव

Bhilwara News: राजस्थान में भीलवाड़ा जिले के मांडल में पारिवारिक झगड़े के बाद मां-बेटे की खदान में डूबकर मौत हो गई. 32 वर्षीय लक्ष्मी भील ने खदान में छलांग लगाई तो उसे बचाने के लिए 10 वर्षीय बेटा दिलखुश भी कूद गया. दोनों की डूबने से मौत हो गई. सूचना पर पुलिस और एनडीआरएफ टीम ने चार घंटे की मशक्कत के बाद शव निकाले. मामला आत्महत्या का बताया जा रहा है. इस दर्दनाक घटना से पूरे गांव में शोक और सन्नाटा छा गया है.
Bhilwara News: जिले से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है. मांडल उपखंड के भगवान पूरा गांव के पास रविवार शाम उस वक्त अफरातफरी मच गई, जब एक महिला ने पारिवारिक विवाद के चलते खदान में छलांग लगा दी. मां को पानी में डूबता देख 10 वर्षीय बेटे ने भी बिना कुछ सोचे-समझे खदान में छलांग लगा दी. कुछ ही पलों में दोनों की डूबने से दर्दनाक मौत हो गई.
घटना ने पूरे इलाके को शॉक कर दिया. मृतकों की पहचान सौदान पूरा निवासी लक्ष्मी (32 वर्ष), पत्नी राजू भील, और उनका बेटा दिलखुश (10 वर्ष) के रूप में हुई है. बताया जा रहा है कि लक्ष्मी का घर में किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था. गुस्से में वह घर से निकलकर पास की खदान की ओर चली गई. वहां मौजूद अन्य बच्चों ने देखा कि वह खदान के पानी में कूद गई. मां को डूबता देख मासूम दिलखुश अपनी मां को बचाने के लिए खदान में कूद पड़ा लेकिन गहरे पानी में दोनों की जान चली गई.
पास में खेल रही कुछ बच्चियों ने घटना को अपनी आंखों से देखा और घबराते हुए तुरंत गांव जाकर परिजनों को सूचना दी. सूचना मिलते ही परिजन मौके पर पहुंचे लेकिन तब तक देर हो चुकी थी. उन्होंने तुरंत पुलिस को जानकारी दी.
हर किसी की आंखें नम थीं
सूचना पर मांडल थाना पुलिस और एनडीआरएफ टीम मौके पर पहुंची. लगभग तीन से चार घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद दोनों शवों को खदान से बाहर निकाला जा सका. घटना स्थल पर ग्रामीणों की भारी भीड़ जमा हो गई. हर किसी की आंखें नम थीं. किसी ने कहा कि मां को बचाने की कोशिश में बच्चे ने भी अपनी जान दे दी, इससे बड़ा दर्द क्या हो सकता है.
पारिवारिक झगड़े के बाद आत्महत्या
पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर मांडल अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है. प्रारंभिक जांच में यह मामला पारिवारिक झगड़े के बाद आत्महत्या का बताया जा रहा है, पुलिस ने कहा है कि आत्महत्या के पीछे की असली वजह की जांच की जा रही है.
पीहर पक्ष को सूचना दे दी गई है और मंगलवार सुबह उनके पहुंचने के बाद दोनों शवों का पोस्टमार्टम किया जाएगा. इस घटना से पूरे इलाके में शोक की लहर है. गांव के लोग इस दर्दनाक घटना को भूल नहीं पा रहे हैं. एक पल के गुस्से ने एक परिवार की खुशियां छीन लीं और गांव में सन्नाटा छोड़ गया.
Disclaimer: जीवन अनमोल है. जी भरकर जिएं. इसका पूरी तरह सम्मान करें. हर पल का आनंद लें. किसी बात-विषय-घटना के कारण व्यथित हों तो जीवन से हार मानने की कोई जरूरत नहीं. अच्छे और बुरे दौर आते-जाते रहते हैं. लेकिन कभी जब किसी कारण गहन हताशा, निराशा, डिप्रेशन महसूस करें तो सरकार द्वारा प्रदत्त हेल्पलाइन नंबर 9152987821 पर संपर्क करें.
