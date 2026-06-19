Bhilwara News: भीलवाड़ा शहर के प्रताप नगर थाना पुलिस ने NEET परीक्षा से पहले फर्जी प्रश्नपत्र बेचने के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए एक युवक को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने देर रात पटेल नगर क्षेत्र में दबिश देकर आरोपी को हिरासत में लिया. प्रारंभिक जांच में सामने आया कि युवक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टेलीग्राम के माध्यम से NEET का कथित पेपर ऑनलाइन बेच रहा था.

VPN के जरिए चला रहा था टेलीग्राम

पुलिस के अनुसार गिरफ्तार युवक की पहचान आकाश चौधरी के रूप में हुई है. वह जयपुर में रहकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा था और दो दिन पहले ही भीलवाड़ा आया था. जांच में पता चला कि वह VPN (वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क) और प्रॉक्सी सर्वर की मदद से टेलीग्राम का उपयोग कर रहा था. इसी माध्यम से उसने एक टेलीग्राम चैनल बनाकर कथित तौर पर NEET के फर्जी पेपर उपलब्ध कराने का दावा किया था.

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किताब के पन्नों से तैयार करता था डमी पेपर

प्रताप नगर थाना प्रभारी सीआई सुनील ताड़ा के नेतृत्व में हुई कार्रवाई के दौरान पुलिस ने आरोपी के कब्जे से एक मोबाइल फोन और एक किताब बरामद की है. शुरुआती जांच में यह बात सामने आई कि आरोपी किताब के पन्नों को स्कैन कर डमी प्रश्नपत्र तैयार करता था. इसके बाद वह इन्हें असली परीक्षा पेपर बताकर टेलीग्राम चैनल के जरिए बेचने का प्रयास कर रहा था.

मोबाइल और बैंक खातों की होगी जांच

पुलिस अब आरोपी के मोबाइल फोन की तकनीकी जांच कर रही है. इसके साथ ही उसके बैंक खातों और डिजिटल लेन-देन की भी पड़ताल की जाएगी, ताकि यह पता लगाया जा सके कि उसने कितने लोगों से संपर्क किया और इस गतिविधि से कोई आर्थिक लाभ प्राप्त किया या नहीं. जांच एजेंसियां ऑनलाइन नेटवर्क और अन्य संभावित कड़ियों की भी जानकारी जुटा रही हैं.

कई धाराओं में दर्ज किया गया मामला

पुलिस ने आरोपी के खिलाफ फर्जी पेपर बेचने, धोखाधड़ी, आईटी एक्ट तथा परीक्षा अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है. मामले की विस्तृत जांच जारी है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि प्रतियोगी परीक्षाओं के नाम पर अभ्यर्थियों को गुमराह करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

परीक्षा से पहले सतर्क रहने की अपील

परीक्षा से पहले फर्जी पेपर और गलत दावों के जरिए अभ्यर्थियों को भ्रमित करने के प्रयास लगातार सामने आते रहे हैं. ऐसे में पुलिस और प्रशासन ने अभ्यर्थियों से अपील की है कि वे किसी भी अपुष्ट सूचना या सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले पेपरों पर भरोसा न करें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तुरंत पुलिस को दें.