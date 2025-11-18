Zee Rajasthan
आसींद में शरारती लड़कों ने आधी रात मचाया ऐसा आतंक की खाक कर दी गाड़ी, 12 दुकानों में लगा दी आग

भीलवाड़ा जिले के आसींद कस्बे में मंगलवार तड़के अज्ञात शरारती तत्वों ने बड़ा मंदिर चौराहे पर भंवरलाल चौरडिया कॉम्प्लेक्स की निचली मंजिल पर बनी 10 से 12 दुकानों में आग लगा दी.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Published: Nov 18, 2025, 08:46 AM IST | Updated: Nov 18, 2025, 08:46 AM IST

Bhilwara News: भीलवाड़ा जिले की आसींद विधानसभा क्षेत्र के मुख्य बाजार में मंगलवार तड़के उस वक्त हड़कंप मच गया जब बड़ा मंदिर चौराहे पर अज्ञात शरारती तत्वों ने आगजनी कर दी. देखते-ही-देखते आग की लपटों ने भंवरलाल चौरडिया कॉम्प्लेक्स की निचली मंजिल पर बनी करीब 10 से 12 दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया. पास ही खड़ी एक कार भी पूरी तरह जलकर खाक हो गई. अनुमानित नुकसान लाखों रुपये में बताया जा रहा है. गनीमत रही कि नगर पालिका की दमकल और स्थानीय लोगों की तत्परता से आग पर समय रहते काबू पा लिया गया, वरना पूरा कॉम्प्लेक्स जल जाता.

घटना तड़के करीब 3:30 बजे की है. चौराहे पर लगे सीसीटीवी कैमरे में साफ दिख रहा है कि दो-तीन युवक संदिग्ध अवस्था में घूमते दिखे और उसके कुछ देर बाद ही दुकानों के बाहर रखे सामान में आग की लपटें उठने लगीं. आग इतनी तेजी से फैली कि किराना, कपड़ा, मोबाइल रिपेयर, इलेक्ट्रॉनिक्स और जनरल स्टोर की दुकानों में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया. दुकानदारों का कहना है कि दिवाली के बाद नई स्टॉक भरने के कारण नुकसान और भी ज्यादा हुआ है.

सूचना मिलते ही नगर पालिका अध्यक्ष देवीलाल साहू, पार्षदगण और सैकड़ों नगरवासी मौके पर पहुंच गए. आसींद नगर पालिका की दो दमकलों ने करीब डेढ़ घंटे की मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह काबू पाया. स्थानीय लोगों ने भी बाल्टी-बाल्टी पानी डालकर आग बुझाने में मदद की.

आगजनी की खबर फैलते ही सुबह से बड़ा मंदिर चौराहा लोगों से खचाखच भर गया. प्रभावित दुकानदारों और व्यापारियों ने गुस्से में प्रशासन से शीघ्र कार्रवाई की मांग की. व्यापारी संघ के पदाधिकारियों ने कहा, “सीसीटीवी में सबकुछ कैद है. आरोपियों को 24 घंटे में पकड़ा जाए, वरना हम उग्र आंदोलन करेंगे.” कुछ लोगों ने पुरानी रंजिश की आशंका भी जताई.

आसींद थाना प्रभारी ने बताया कि अज्ञात शरारती तत्वों के खिलाफ भादसं की विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान का प्रयास किया जा रहा है और जल्द ही गिरफ्तारी होगी. जिला कलक्टर व एसपी को भी घटना की रिपोर्ट भेजी गई है. इस घटना ने पूरे कस्बे में दहशत पैदा कर दी है. व्यापारी अब रात में अतिरिक्त गश्त और सीसीटीवी की संख्या बढ़ाने की मांग कर रहे हैं. फिलहाल आसींद का बड़ा मंदिर चौराहा जलने की बदबू और राख से पटा पड़ा है.

