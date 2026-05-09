/पोते के इलाज के लिए पैसे निकालने गए बुजुर्ग को बैंक ने कहा - 'Customer is Deceased'... जीवित व्यक्ति को मृत बताया और धक्के देकर बैंक से निकाला बाहर

Bhilwara News: माण्डलगढ़ के काछोला कस्बे स्थित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) शाखा में एक बुजुर्ग ग्राहक के साथ बेहद शर्मनाक घटना सामने आई है. बैंक कर्मचारियों ने जीवित बुजुर्ग को मृत बताकर बैंकिंग सेवाओं से वंचित कर दिया. इस घटना से बुजुर्ग बुरी तरह आहत हुआ है और अब उसने बैंकिंग लोकपाल में शिकायत दर्ज कराई है.



घटना क्या हुई?

पदमपुरा गांव निवासी श्रवण लाल (70 वर्ष) 7 अप्रैल को अपने पोते के इलाज के लिए बैंक पहुंचे थे. उनके पोते की तबीयत खराब चल रही थी और उन्हें तुरंत एक हजार रुपये की जरूरत थी. श्रवण लाल ने विड्रॉल पर्ची भरकर कैशियर को दी, लेकिन कैशियर ने पर्ची पर “Customer as Deceased” लिखकर वापस कर दी. बुजुर्ग के खाते में पर्याप्त राशि होने के बावजूद शाखा प्रबंधक और सहायक शाखा प्रबंधक ने भुगतान करने से इनकार कर दिया. बुजुर्ग का आरोप है कि बैंक कर्मचारियों ने न सिर्फ पैसे देने से मना किया बल्कि उसे धक्का मारकर बैंक परिसर से बाहर भी निकाल दिया.

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मृत माता का पैसा भी नहीं मिल रहा

बुजुर्ग श्रवण लाल ने बताया कि उनकी माता नानी देवी का निधन दो वर्ष पहले हो चुका है. उनके खाते में पड़ी 13 हजार रुपये की राशि निकालने के लिए उन्होंने मृत्यु प्रमाण पत्र और उत्तराधिकारियों के अनापत्ति प्रमाण पत्र बैंक को पहले ही सौंप दिए थे. इसके बावजूद बैंक अब तक यह राशि भी नहीं दे रहा है.



बैंक का बचाव

इस मामले में शाखा के सहायक प्रबंधक प्रवीण खिवाल ने कहा कि विड्रॉल पर्ची पर “Customer as Deceased” लिखना कैशियर की गलती थी. उन्होंने स्वीकार किया कि यह एक भूल हुई है और अब भूल सुधार कर बुजुर्ग को जल्द से जल्द भुगतान करने की प्रक्रिया चल रही है.



पीड़ित बुजुर्ग की पीड़ा

श्रवण लाल ने बताया कि पिछले 6 महीने से वह बैंक के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उनकी समस्या का समाधान नहीं हो रहा. पोते के इलाज के लिए पैसे की तंगी और बैंक की इस लापरवाही ने उन्हें बेहद परेशान कर दिया है. अंततः उन्होंने बैंकिंग लोकपाल (Banking Ombudsman) में लिखित शिकायत दर्ज कराई है.

इलाके में आक्रोश

इस घटना की खबर फैलते ही आसपास के गांवों में नाराजगी फैल गई है. कई बुजुर्गों और ग्रामीणों ने कहा कि बैंक का यह रवैया बेहद निंदनीय है. आम आदमी के साथ इस तरह का व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जा सकता.

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