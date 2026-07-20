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भीलवाड़ा के जहाजपुर में अवैध बजरी नेटवर्क पर पुलिस का शिकंजा, WhatsApp ग्रुप से जुड़े 5 लोग डिटेन

Bhilwara News: भीलवाड़ा जिले के जहाजपुर में अवैध बजरी कारोबार के खिलाफ अभियान के तहत पुलिस ने पुलिस की लोकेशन साझा करने वाले कथित WhatsApp ग्रुप 'श्री श्याम लोकेशन ग्रुप' से जुड़े पांच लोगों को डिटेन किया.

Edited byAman SinghReported byZee Rajasthan Web Team
Published: Jul 20, 2026, 05:29 PM|Updated: Jul 20, 2026, 05:29 PM
भीलवाड़ा के जहाजपुर में अवैध बजरी नेटवर्क पर पुलिस का शिकंजा, WhatsApp ग्रुप से जुड़े 5 लोग डिटेन
Image Credit: Bhilwara NewsSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Bhilwara News: राजस्थान के भीलवाड़ा में जहाजपुर अवैध बजरी कारोबार के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत जहाजपुर थाना पुलिस ने सोमवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस की गतिविधियों की कथित तौर पर सूचना देने वाले व्हाट्सएप ग्रुप "श्री श्याम लोकेशन ग्रुप" से जुड़े लोगों पर शिकंजा कस दिया.

पुलिस की लोकेशन साझा करके आरोपियों को कर रहे थे सतर्क

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पुलिस ने कार्रवाई के दौरान पांच लोगों को डिटेन कर पूछताछ की, जबकि एक स्कॉर्पियो और एक बोलेरो वाहन को जब्त कर थाने में खड़ा कराया. जानकारी के अनुसार, पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ लोग पुलिस की लोकेशन साझा कर अवैध बजरी परिवहन में लगे लोगों को सतर्क कर रहे हैं. कार्रवाई के दौरान कुछ संदिग्ध मौके से भागने लगे, जिनमें से कुछ कब्रिस्तान की ओर भागे, लेकिन पुलिस टीम ने पीछा कर उन्हें दबोच लिया. बाद में डिटेन किए गए लोगों का मेडिकल परीक्षण कराया गया.

अवैध बजरी खनन पर लगातार कार्रवाई रहेगी जारी

कार्रवाई के बाद थाना प्रभारी दयाराम चौधरी ने थाने के बाहर स्थित एक चाय की होटल के पास मौजूद आमजन को संबोधित करते हुए कहा कि क्षेत्र में किसी भी प्रकार का अवैध कारोबार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. उन्होंने लोगों से पुलिस की लोकेशन साझा कर अपराधियों की मदद करने के बजाय कानून-व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करने की अपील की. उन्होंने स्पष्ट कहा कि अवैध बजरी खनन और उससे जुड़े पूरे नेटवर्क पर लगातार कार्रवाई जारी रहेगी, जो लोग प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से इस अवैध कारोबार में शामिल हैं अथवा अपराधियों की मदद कर रहे हैं, उनके खिलाफ भी सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

लोगों ने तालियां बजाकर पुलिस का किया उत्साहवर्धन

थानाधिकारी का संबोधन सुन रहे लोगों ने पुलिस की इस मुहिम का खुले दिल से समर्थन किया. जैसे ही उन्होंने अवैध कारोबार के खिलाफ सख्ती जारी रखने की बात कही, वहां मौजूद लोगों ने तालियां बजाकर जहाजपुर पुलिस का उत्साहवर्धन किया. यह दृश्य पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बना रहा.

स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि इसी तरह निष्पक्ष और लगातार कार्रवाई जारी रही, तो अवैध बजरी कारोबार पर प्रभावी अंकुश लगाया जा सकेगा और आमजन का पुलिस पर विश्वास और अधिक मजबूत होगा. इस कार्रवाई के बाद यह संदेश भी स्पष्ट रूप से सामने आया है कि अब केवल अवैध कारोबार करने वालों पर ही नहीं, बल्कि उन्हें सूचना या संरक्षण देने वाले नेटवर्क पर भी जहाजपुर पुलिस की पैनी नजर है.

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यह भी पढ़ें:सवाई माधोपुर में ट्रांसफर लिस्ट जारी होते ही अवैध बजरी का परिवहन क्यों ?

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Aman Singh

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अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.
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