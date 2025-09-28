भीलवाड़ा में रेलवे पुलिस ने लूट गैंग का किया भंडाफोड़, ग्रीन सिग्नल को रेड करके रुकवा देते थे ट्रेन

Bhilwara News: रेलवे पुलिस ने एक बड़े गिरोह का भंडाफोड़ किया है, जो लूट की वारदात को अंजाम देने के लिए सैकड़ों सवारियों की जान जोखिम में डालने से भी पीछे नहीं हटते. दरअसल 7 अगस्त और 8 सितंबर को चार से पांच पैसेंजर गाड़ियों में मांडल से रायला स्टेशन के बीच ग्रीन सिग्नल को रेड करके ट्रेन को रुकवाया. इसके चलते लोको पायलट को इमरजेंसी ब्रेक लगाने पड़े. जिस कारण हादसा हो सकता था,

गनीमत रही कि ऐसा नहीं हुआ.

ट्रेन के रुकने पर सवारियों से लूटपाट की. इस वारदात के बाद रेलवे पुलिस के लिए गुत्थी बन गई कि आखिर भीलवाड़ा जैसे शांत जिले में ऐसी कौनसी गैंग है, जो इस पैटर्न पर लूटपाट करने लगी है. बड़ी वारदात और जनहानि की आशंका के चलते रेलवे के बड़े अधिकारी भी मौके पर पहुंचकर मुआयना किया है. इस गैंग के पता लगाने के लिए 14 सदस्यों की टीम बनाई गई, जिनमें रेलवे पुलिस, जीआरपी, साइबर सेल के एएसआई आशीष शर्मा और हैड कॉंस्टेबल दीपक सुथार क मदद ली गई.

हरियाणा के कुछ नंबर भी रेंज में आ रहे

टीम ने तफ्तीश शुरू की तो पता चला कि सिग्नल को रेड करने के लिए पटरियों के खाली जगह में सिक्के डाल देते थे. इससे अचानक रेड होता और ट्रेन के ड्राइवर को इमरजेंसी ब्रेक लगाने पड़ते. फिर ट्रेन में चढ़कर लूटपाट करते है. हैड कॉन्स्टेबल दीपक सुथार ने टावर लोकेशन निकालकर मोबाइल नंबर ट्रेस करने लगे तो पता चला कि हरियाणा के कुछ नंबर भी रेंज में आ रहे है. इधर, सीसीटीवी फुटेज में एक हरियाणा नंबर पासिंग की कार भी दिखी है.

गिरफ्तारी की सूचना मिलते ही तीनों फरार हो गए

संयुक्त टीम ने छापेमारी की तो आरोपी विशाल उर्फ विशाल नेहरा को दबोच लिया. एक कार आई 20 को भी जब्त कर लिया. विशाल के साथी राहुल, बिट्टू व राकेश के ठिकानों पर दबिश दी गई लेकिन विशाल मेहरा की गिरफ्तारी की सूचना मिलते ही तीनों फरार हो गए. बताया जा रहा है कि आरोपी विशाल उर्फ विशाल मेहरा पर हरियाणा में 5 अपराधिक मामले दर्ज हैं.

16 आपराधिक मामले दर्ज

वांछित आरोपी राहुल पुत्र चैना निवासी टोहाना, हरियाणा के खिलाफ इस तरह के की घटनाओं के विभिन्न राज्यों में 16 आपराधिक मामले दर्ज है. शुरुआती पूछताछ में पता चला है कि हरियाणा की बजाय दूर दराज के इलाकों में ट्रेन को रुकवाकर लूटपाट करते फिर हरियाणा वापस निकल जाते. ताकि किसी को पता नहीं चले.