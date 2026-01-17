Zee Rajasthan
रेगिस्तान के जहाज और कार में भीषण टक्कर! हादसे में ड्राइवर की मौत

Camel and Car Collision: भीलवाड़ा जिले में आसींद थाना क्षेत्र में ब्राह्मणों की सरेरी कस्बे के पास शनिवार रात को एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया. ब्यावर निवासी सलीम उम्र 40 वर्ष ड्राईवर की मौके पर ही मौत हो गई है. ब्यावर निवासी नुकूंज चोपड़ा ने बताया कि इंदौर से दर्शन कर निकले थे.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Jan 17, 2026, 10:49 PM IST | Updated: Jan 17, 2026, 10:49 PM IST

Camel and Car Collision: राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में आसींद थाना क्षेत्र में ब्राह्मणों की सरेरी कस्बे के पास शनिवार रात को एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया. ब्यावर निवासी सलीम उम्र 40 वर्ष ड्राईवर की मौके पर ही मौत हो गई है. ब्यावर निवासी नुकूंज चोपड़ा ने बताया कि इंदौर से दर्शन कर निकले थे. ड्राइवर सलीम के साथ पूरा परिवार था, जिसके पत्नी सहित दो बच्चों के साथ कार में कुल पांच लोग सवार थे.

अचानक पालड़ी और सरेरी के बीच नेशनल हाईवे 148 डी होटल चोखी ढाणी के सामने निकले, तो अचानक एक ऊंट सड़क पर सामने आ गया. कार चालक संभल पाता उससे पहले ही जोरदार टक्कर हो गई. जिससे भयानक हादसा हो गया. टक्कर इतनी भीषण थी कि ऊंट कार की छत तोड़ते हुए सीधे अंदर सीटों पर जा गिरा.

जेसीबी की सहायता से ऊंट को बहार निकाला गया. साथ ही आसींद पुलिस को सूचना दी गई. सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची. हादसे में कार चला रहे व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जिसके शव को आसींद की मोर्चरी में रखवाया गया. गनीमत रही कि कार में सवार अन्य परिवारजन सुरक्षित हैं, हालांकि वे हादसे से बुरी तरह घबराए हैं.

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, कार की रफ्तार तेज थी, जिससे ऊंट भी गंभीर रूप से घायल हो गया. टक्कर के बाद सड़क पर अफरा-तफरी मच गई और मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई. सूचना मिलने पर आसींद थाना पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को संभाला.

मृतक के शव की सुबह पोस्टमार्टम की करवाई की जाएगी तथा पुलिस ने यातायात को सुचारू कराया. हादसे के कारण कुछ समय तक सड़क पर आवागमन बाधित रहा. पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है. ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि हाईवे व ग्रामीण मार्गों पर आवारा पशुओं की रोकथाम के लिए ठोस कदम उठाए जाएं, ताकि इस तरह के हादसों से लोगों की जान बचाई जा सके.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंBhilwara Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

