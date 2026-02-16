Zee Rajasthan
राजस्थान का एकमात्र जिला, जहां आधी रात में खेली जाती है चिता भस्म होली!

Bhilwara News: आज हम आपको राजस्थान के उस जिले के बारे में बताने जा रहे हैं, जहां चिता भस्म होली खेली जाती है. यहां शमशान में आधी रात में चीता और भस्म के साथ होली का पावन त्योहार मनाया जाता है. 
 

Published: Feb 16, 2026, 06:35 PM IST | Updated: Feb 16, 2026, 06:35 PM IST

Holi 2026: ये बात तो सब जानते हैं कि भारत के उत्तर प्रदेश के काशी की चिता भस्म होली खेली जाती है लेकिन आज हम आपको राजस्थान की एक ऐसी जगह के बारे में बताएंगे, जहां पर शमशान में आधी रात को चिता भस्म की होली खेली जाती है.

यह स्थान राजस्थान की एकमात्र ऐसी जगह है जहां पर चीता और भस्म के साथ होली खेली का त्योहार मनाया जाता है. इसके साथ ही यहां शमशान के भैरव बाबा की शोभायात्रा निकाली जाती है. इस होली में शामिल होने के लिए लोग दूर-दूर से यहां आते हैं. यह होली अपने आप में ही बहुत खास मानी जाती है.

मसानियां भैरव नाथ मंदिर
प्रदेश के भीलवाड़ा जिले के पंचमुखी मोक्षधाम में 400 साल पुराने मसानियां भैरव नाथ मंदिर में ये अनोखी होली खेली जाती है, यहां बीते 17 सालों से भस्म की होली खेली जाने की परंपरा है.

चिता की भस्म को रंग-गुलाल की तरह है उड़ती
इस जगह होली पर आधी रात में मसानियां ढोल नगाड़ों के साथ भैरव नाथ की शमशान में शोभायात्रा निकाली जाती है, जिसमें भक्तों की भारी भीड़ शामिल होती है. इस शोभायात्रा में चिता की भस्म को रंग-गुलाल की तरह उड़ाया जाता है और भगवान भैरव नाथ के साथ होली का त्योहार मनाया जाता है. इस दौरान भीलवाड़ा शहर से ही नहीं बल्कि आसपास के जिलों से भी भक्त शामिल होने आते हैं और मंदिर में दर्शन कर भस्म के होली खेल त्योहार मनाते हैं.

17 सालों से खेली जा रही चिता भस्म की होली
यहां के पुजारी का कहना है कि बीते 17 सालों से पंचमुखी मोक्षधाम में शमशान होली मनाई जाती है. देश में केवल 2 ही स्थानों पर चिता भस्म की होली खेली जाती है, जिसमें बनारस के मणी कणिका घाट पर और काशी विश्वनाथ की नगरी में खेली जाती है इसी के तर्ज पर पंचमुखी धाम में श्रद्धालु चिता भस्म की होली खेलते हैं.

भैरवनाथ की पालकी
होली का दहन वाली रात में सवा 11 बजे बाबा भैरवनाथ की पालकी निकलती है और सवा 12 बजे तक गाजे-बाजे के साथ चिता स्थल पर पहुंचती है, जहां र कण्डों की होली जलाकर चिता भस्म से होली खेली जाती है. इसमें महिलाएं, बच्चे और युवा सभी भारी संख्या में लोग शामिल होते हैं.

डिस्क्लेमर- ये लेख सामान्य जानकारी और लोगों द्वारा बताई गई कहानियों पर आधारित है, इसकी ज़ी मीडिया पुष्टि नहीं करता है.

