Bhilwara News: सांप-बिच्छू के डर और टपकती हुई टीन शेड के नीचे युवक का हुआ अंतिम संस्कार!

Bhilwara News: राजस्थान के भीलवाड़ा के रायला के निकटवर्ती ईरांस ग्राम पंचायत स्थित श्मशान घाट सालों से बदहाल स्थिति में है. यहां अंतिम संस्कार के लिए बना टीन शेड पूरी तरह जर्जर हो चुका है, जिसकी छत और खंभों में दरारें आ गई हैं. टीन की चद्दर जगह-जगह से टूटकर लटक रही हैं, जिससे किसी भी समय हादसा होने की आशंका बनी रहती है.

रविवार को रात को अल्टो कार की टक्कर से राकेश वैष्णव (27) पुत्र श्यामदास वैष्णव की मौके पर ही मृत्यु हो गई थी और साथी पिंटू घायल हो गया, जिसे प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी थी. राकेश का शव हादसे के बाद रायला चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाया गया. सोमवार को रायला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर और गुलाबपुरा पुलिस टीम द्वारा पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सुपुर्द किया गया.

इसके बाद जब ग्रामीण अंतिम संस्कार के लिए ईरांस श्मशान पहुंचे, तो उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा. बरसात के पानी से रास्ते में कीचड़ हो रहा और नालियों नहीं होने रास्ते में खड्डे गंद पानी से भर गए थे, जिससे शव को श्मशान घाट तक ले जाने में परेशानी का सामना करना पड़ा.

ग्रामीणों के कंधों पर शव, रोते बिलखते कीचड़ से निकलने दौरान बारिश से भी परेशानियां झलनी पड़ी और जर्जर अवस्था में टीन शेड में अंतिम संस्कार करना पड़ा. मानसी नदी के किनारे स्थित इस श्मशान भूमि पर बैठने या आश्रय की कोई समुचित व्यवस्था नहीं होने से शोकाकुल परिजनों और ग्रामीणों को खुले में खड़ा रहना पड़ा.

ग्रामीणों ने बताया कि यह टीन शेड लगभग 20 से 25 साल पुराना है, जो अब पूरी तरह जर्जर हो चुका है. खंभों में दरारें हैं और अंदर सांप-बिच्छू का डर बना रहता है.

ग्रामीणों का कहना है कि श्मशान भूमि के लिए भूमि आवंटित भी की जा चुकी है, लेकिन कार्य अधूरा छोड़े जाने से अब तक स्थिति जस की तस बनी हुई है. कई बार शिकायत करने के बावजूद भी प्रशासन द्वारा इस ओर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है.

ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि जल्द से जल्द नया टीन शेड बनवाया जाए, श्मशान घाट तक पक्का मार्ग बनाया जाए और आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएं, ताकि भविष्य में किसी भी परिवार को ऐसी स्थिति का सामना न करना पड़े.

