Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

राजस्थान की वो जगह, जहां गोवर्धन पर होती है गधों की पूजा

Bhilwara News: आज हम आपको राजस्थान की उस जगह के बारे में बताने जा रहे हैं, जहां गोवर्धन पर गधों की विधि-विधान से पूजा होती है. जानिए ये अनोखी परंपरा. 

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Mohammad dilshad khan
Published: Oct 22, 2025, 07:23 PM IST | Updated: Oct 22, 2025, 07:23 PM IST

Trending Photos

जयपुर में अन्नकूट महोत्सव की धूम! गोविंददेवजी मंदिर में छप्पन भोग से महका पूरा शहर
6 Photos
Annakoot Mahotsav

जयपुर में अन्नकूट महोत्सव की धूम! गोविंददेवजी मंदिर में छप्पन भोग से महका पूरा शहर

राजस्थान सरकार का बड़ा तोहफा! अब हर परिवार को मिलेगा अपना घर, जानें कैसे करें आवेदन
7 Photos
Rajasthan government scheme

राजस्थान सरकार का बड़ा तोहफा! अब हर परिवार को मिलेगा अपना घर, जानें कैसे करें आवेदन

राजस्थान में मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट, अगले 72 घंटे में इन जिलों में बारिश की चेतावनी!
7 Photos
rajasthan weather news

राजस्थान में मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट, अगले 72 घंटे में इन जिलों में बारिश की चेतावनी!

राजस्थान में अन्नकूट महोत्सव, घर-घर और मंदिरों में उमड़ी भक्तों की भीड़!
7 Photos
goverdhan pooja

राजस्थान में अन्नकूट महोत्सव, घर-घर और मंदिरों में उमड़ी भक्तों की भीड़!

राजस्थान की वो जगह, जहां गोवर्धन पर होती है गधों की पूजा

Bhilwara News: राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के मांडल कस्बे में गोवर्धन पूजा का पर्व हर साल कुछ अलग ही अंदाज में मनाया जाता है, जहां प्रदेशभर में इस दिन लोग बेलों की पूजा करते हैं, वहीं मांडल में गधों (वैशाखी नंदन) की पूजा करने की अनोखी परंपरा आज भी जीवित है. यह परंपरा वर्षों पुरानी है और स्थानीय लोगों की आस्था से गहराई से जुड़ी हुई है.

प्रतापनगर निवासी कैलाश कुम्हार के अनुसार, इस परंपरा की शुरुआत उस समय हुई जब कस्बे के कुम्हार (प्रजापत) समाज की जीविका का मुख्य साधन गधे ही हुआ करते थे. ये गधे तालाबों और अन्य जल स्त्रोतों से काली मिट्टी ढोकर लाते थे, जिससे कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाकर अपनी आजीविका चलाते थे. इस सेवा के प्रति कृतज्ञता जताने के लिए समाज ने गधों की पूजा की परंपरा शुरू की, जो आज भी उसी श्रद्धा के साथ निभाई जा रही है.

हर साल दीपावली के अगले दिन यानी गोवर्धन पूजा पर्व के अवसर पर प्रतापनगर चौक में इस आयोजन का भव्य आयोजन होता है. रात में आयोजित इस कार्यक्रम में कस्बे के साथ आसपास के गांवों से भी सैकड़ों लोग एकत्र होते हैं. कार्यक्रम की शुरुआत गधों की पूजा-अर्चना से होती है, जिसमें उन्हें विभिन्न पकवान खिलाए जाते हैं. इसके बाद 'गधों की दौड़' यानी भड़काया का आयोजन किया जाता है. दौड़ में जो गधा सबसे पहले पहुंचता है, उसे सबसे ऊंचा दर्जा दिया जाता है.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

अब धीरे-धीरे यह स्थिति होती जा रही है कि पूजन के लिए गधों का मिलना तक मुश्किल हो गया है. इस दिन कुम्हार समाज के लोग आस-पास के जंगलों और गांवों में जाकर गधों को खोजकर लाते हैं और उनकी पूजा कर अपनी परंपरा को जिंदा रखे हुए हैं.

यह आयोजन न केवल एक पारंपरिक धार्मिक अनुष्ठान है, बल्कि कुम्हार समाज की मेहनत और जीविकोपार्जन की ऐतिहासिक झलक भी पेश करता है.आधुनिकता के दौर में भी यह परंपरा समाज की सांस्कृतिक धरोहर के रूप में आज तक कायम है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Bhilwara News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news