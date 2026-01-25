राजस्थान के इस गांव ने कुत्ते को दी इंसान जैसी विदाई, ‘डॉग-सा’ की अंतिम यात्रा ने रुला दिया सबको

Bhilwara Dog Sa Last Rites: राजस्थान के बीवर जिले के छोटे से गांव राजियावास में 3 जनवरी की सुबह कुछ अलग ही सन्नाटा था. यह सन्नाटा किसी इंसान के न उठने का नहीं बल्कि उस साथी के न दिखने का था, जो सालों से गांव की हर गली, हर दुख और हर अंतिम यात्रा का हिस्सा रहा था. इस बार जो नहीं उठा, वह कोई व्यक्ति नहीं बल्कि गांव का अपना ‘डॉग-सा’ था. राजस्थान की परंपरा में नाम के साथ लगाया जाने वाला डॉग सा सम्मान और अपनत्व का प्रतीक होता है, और यही सम्मान ग्रामीणों ने उस कुत्ते को दिया, जो किसी एक का नहीं, पूरे गांव का था.
Bhilwara Dog Sa Last Rites: डॉग-सा की मौजूदगी गांव के जीवन का अभिन्न हिस्सा बन चुकी थी. वह न किसी घर में बंधा था और न ही किसी एक परिवार का पालतू, फिर भी हर परिवार के सुख-दुख में उसका होना तय था. गांव में जब भी किसी की मृत्यु होती, डॉग-सा स्वतः उस घर के बाहर बैठा दिखाई देता. अंतिम यात्रा शुरू होती तो वह भी चुपचाप साथ चल देता और श्मशान तक पहुंचता. हिन्दू रीति से अंतिम संस्कार होने के बाद वह अगले 12 दिनों तक उसी घर के आसपास मंडराता रहता, मानो शोकाकुल परिवार को अकेला न छोड़ना चाहता हो.
यह अपनापन केवल एक समुदाय तक सीमित नहीं था. मुस्लिम समुदाय में भी जब किसी का इंतकाल होता, डॉग-सा वहां भी पहुंचता. उसकी शांत, स्नेहिल उपस्थिति हर मजहब की दीवार को लांघकर इंसानी भावनाओं से जुड़ जाती थी. शायद इसी कारण उसका जाना पूरे गांव के लिए निजी क्षति बन गया.
डॉग-सा के निधन के बाद ग्रामीणों ने तय किया कि उसकी विदाई भी उसी सम्मान के साथ होगी, जिसका वह वर्षों से हकदार था. गांव वालों ने आपसी सहयोग से अंतिम संस्कार की सारी व्यवस्थाएं कीं. पिकअप वाहन, चिता की लकड़ियां और अन्य सामग्री स्वेच्छा से जुटाई गई. भजन-कीर्तन के साथ अंतिम यात्रा निकाली गई, डीजे वाहन पर राम धुन बज रही थी और करीब 100 ग्रामीण पिकअप के पीछे चल रहे थे, जैसे किसी परिवार के बुजुर्ग को अंतिम विदाई दी जा रही हो.
लोगों ने नम आंखों से विदा किया
राजियावास ग्राम पंचायत के सरपंच बृजपाल सिंह रावत बताते हैं कि डॉग-सा गांव की आत्मा जैसा था. हिन्दू और मुस्लिम दोनों समुदाय के लोग एक साथ खड़े होकर उसे नम आंखों से विदा कर रहे थे. यह अंतिम संस्कार केवल एक कुत्ते का नहीं था, बल्कि गांव की साझा संवेदनाओं, आपसी सौहार्द और सामूहिक रिश्तों का प्रतीक बन गया.
डॉग-सा की कहानी यह याद दिलाती है कि स्नेह, सम्मान और अपनापन किसी जाति, धर्म या प्रजाति का मोहताज नहीं होता. राजियावास गांव ने साबित कर दिया कि इंसान और जानवर के बीच का रिश्ता भी उतना ही गहरा और पवित्र हो सकता है, जितना किसी अपने का.
