भीलवाड़ा में कांग्रेस नेता पर जानलेवा हमले का खुलासा, साजिश में शामिल भाजपा नेता गिरफ्तार

Bhilwara Crime News: राजस्थान के भीलवाड़ा में कांग्रेस नेता हरफूल जाट पर हुए जानलेवा हमले के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है. पुलिस ने इस हमले की साजिश रचने के आरोप में भाजपा नेता बालूलाल आचार्य को गिरफ्तार किया है. जांच में सामने आया कि बालूलाल के बेटे अक्षय और गोपाल ने अपने साथियों के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया था. इस हमले में दो अन्य सहयोगी मनीष और घनश्याम भी शामिल थे.

फरार आरोपियों को किया गिरफ्तार

पुलिस ने फरार चल रहे आरोपियों मनीष और गोपाल को किशनगढ़ से गिरफ्तार कर लिया, जबकि हमले का मास्टरमाइंड अक्षय, शहर में ही रहते हुए पुलिस को लगातार गुमराह कर रहा था. आखिरकार, कोतवाल गजेंद्र नरूका के नेतृत्व में पुलिस टीम ने परंपरागत पुलिसिंग के जरिए सभी आरोपियों को दबोच लिया. इस कार्रवाई के बाद पूरे जिले में पुलिस की तत्परता और जांच की सराहना की जा रही है.

बाजार में रात 7 बजे के करीब हुआ था हमला

राजस्थान के भीलवाड़ा के सरकारी दरवाजा इलाके में शनिवार शाम को हमले के दौरान हड़कंप मच गया था, जब अज्ञात बदमाशों ने पूर्व सरपंच और कांग्रेस नेता हरफूल जाट पर हमला कर दिया. यह वारदात शाम करीब सात बजे की बताई जा रही है. अचानक हुए इस हमले से बाजार में अफरा-तफरी मच गई और लोग इधर-उधर भागने लगे थे.

तलवार और बंदूक लेकर आए थे हमलावर

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, दो बाइक सवार बदमाश तलवार और बंदूक लेकर आए थे. उन्होंने स्कूटी से गुजर रहे हरफूल जाट पर पहले तलवार से हमला किया और फिर फायरिंग की. हमले के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए. घायल नेता को तुरंत महात्मा गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है. मौके पर पुलिस टीम ने तलवार और लाठी बरामद की है. सीसीटीवी फुटेज के जरिए आरोपियों की पहचान की जा रही है.

