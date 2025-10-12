Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

भीलवाड़ा में कांग्रेस नेता पर जानलेवा हमले का खुलासा, साजिश में शामिल भाजपा नेता गिरफ्तार

Rajasthan Crime News: भीलवाड़ा में कांग्रेस नेता हरफूल जाट पर हमले की साजिश रचने के आरोप में भाजपा नेता बालूलाल आचार्य गिरफ्तार. उसके बेटे अक्षय और गोपाल ने वारदात को अंजाम दिया. पुलिस ने फरार मनीष और गोपाल को किशनगढ़ से पकड़ा, मास्टरमाइंड अक्षय भी गिरफ्तार.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Reported By Mohammad dilshad khan
Published: Oct 12, 2025, 02:05 PM IST | Updated: Oct 12, 2025, 02:05 PM IST

Trending Photos

देसी स्वाद के लिए बनाएं राजस्थानी लहसुन सिलबट्टा चटनी और मोन की रोटी
7 Photos
Rajasthan famous dish

देसी स्वाद के लिए बनाएं राजस्थानी लहसुन सिलबट्टा चटनी और मोन की रोटी

क्या आप जानते हैं? राजस्थान के इस गांव को कहते हैं फौजियों की फैक्ट्री!
7 Photos
Jhunjhunu News

क्या आप जानते हैं? राजस्थान के इस गांव को कहते हैं फौजियों की फैक्ट्री!

जानें कैसें करें खाटू श्याम जी के बर्थडे पर विश, बनेंगे सारे बिगड़े काम!
6 Photos
Khatu Shyam ji

जानें कैसें करें खाटू श्याम जी के बर्थडे पर विश, बनेंगे सारे बिगड़े काम!

क्या आप जानते हैं? किस मुगल शासक ने सबसे कम निकाह किए!
7 Photos
mughal

क्या आप जानते हैं? किस मुगल शासक ने सबसे कम निकाह किए!

भीलवाड़ा में कांग्रेस नेता पर जानलेवा हमले का खुलासा, साजिश में शामिल भाजपा नेता गिरफ्तार

Bhilwara Crime News: राजस्थान के भीलवाड़ा में कांग्रेस नेता हरफूल जाट पर हुए जानलेवा हमले के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है. पुलिस ने इस हमले की साजिश रचने के आरोप में भाजपा नेता बालूलाल आचार्य को गिरफ्तार किया है. जांच में सामने आया कि बालूलाल के बेटे अक्षय और गोपाल ने अपने साथियों के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया था. इस हमले में दो अन्य सहयोगी मनीष और घनश्याम भी शामिल थे.

फरार आरोपियों को किया गिरफ्तार
पुलिस ने फरार चल रहे आरोपियों मनीष और गोपाल को किशनगढ़ से गिरफ्तार कर लिया, जबकि हमले का मास्टरमाइंड अक्षय, शहर में ही रहते हुए पुलिस को लगातार गुमराह कर रहा था. आखिरकार, कोतवाल गजेंद्र नरूका के नेतृत्व में पुलिस टीम ने परंपरागत पुलिसिंग के जरिए सभी आरोपियों को दबोच लिया. इस कार्रवाई के बाद पूरे जिले में पुलिस की तत्परता और जांच की सराहना की जा रही है.

बाजार में रात 7 बजे के करीब हुआ था हमला
राजस्थान के भीलवाड़ा के सरकारी दरवाजा इलाके में शनिवार शाम को हमले के दौरान हड़कंप मच गया था, जब अज्ञात बदमाशों ने पूर्व सरपंच और कांग्रेस नेता हरफूल जाट पर हमला कर दिया. यह वारदात शाम करीब सात बजे की बताई जा रही है. अचानक हुए इस हमले से बाजार में अफरा-तफरी मच गई और लोग इधर-उधर भागने लगे थे.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

तलवार और बंदूक लेकर आए थे हमलावर
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, दो बाइक सवार बदमाश तलवार और बंदूक लेकर आए थे. उन्होंने स्कूटी से गुजर रहे हरफूल जाट पर पहले तलवार से हमला किया और फिर फायरिंग की. हमले के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए. घायल नेता को तुरंत महात्मा गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है. मौके पर पुलिस टीम ने तलवार और लाठी बरामद की है. सीसीटीवी फुटेज के जरिए आरोपियों की पहचान की जा रही है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Bhilwara News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news