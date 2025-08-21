ससुर ने बहू का दुष्कर्म कर किया प्रेगनेंट, फिर की गर्भपात कराने की कोशिश

Rajasthan Crime: राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में मांडलगढ़ थाना क्षेत्र में रिश्तों को शर्मसार करने और दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है. ससुर ने अपनी पुत्र वधू को हवस का शिकार बनाया और गर्भवती हो गई. ससुर पुत्र वधू के साथ 4 साल से दुष्कर्म करने की वारदात को अंजाम दे रहा था.

पीड़िता ने मामला उजागर किया, तो परिजनों ने उसके साथ मारपीट कर जान से मारने की कोशिश की. बिजौलियां क्रय विक्रय सहकारी समिति अध्यक्ष, पीड़िता के ससुर, पति व बुआ सास ने भीलवाड़ा ले जाकर पीड़िता का गर्भपात कराने की कोशिश की.

पीड़िता ने ससुर और BKVSS अध्यक्ष समेत 4 जनों पर मांडलगढ़ थाने में संगीन धाराओं में केस दर्ज कराया है. थाने में केस दर्ज होने पर पुत्र वधू ससुर से आहत होकर खुदकुशी कर ली है.

झुंझुनूं के निकटवर्ती चतरपुरा गांव में बुधवार सुबह एक भीषण सड़क हादसे ने 25 वर्षीय युवक की जिंदगी छीन ली. यह हादसा नेशनल हाईवे-11 पर दुराना पुलिया के पास हुआ. जानकारी के अनुसार, चतरपुरा निवासी पुलकित पुत्र सुरेंद्र सिंह सुबह करीब सात बजे जिम जाने के लिए निकला था. इसी दौरान तेज रफ्तार पिकअप ने उसकी बाइक को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी.

टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक करीब 50 मीटर तक घिसटती चली गई और पुलकित ने मौके पर ही दम तोड़ दिया. हादसे के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने चालक को पकड़कर जमकर धुनाई कर दी. मौके पर अफरा-तफरी का माहौल हो गया और पुलिस को हालात संभालने में मशक्कत करनी पड़ी.

हाथापाई का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया. पुलिस ने शव को बीडीके अस्पताल पहुंचाकर पोस्टमार्टम करवाया और परिजनों को सौंप दिया. वहीं पिकअप को जब्त कर चालक को हिरासत में ले कर मामले की जांच शुरू कर दी है.