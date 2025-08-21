Zee Rajasthan
mobile app

ससुर ने बहू का दुष्कर्म कर किया प्रेगनेंट, फिर की गर्भपात कराने की कोशिश

Rajasthan Crime: भीलवाड़ा जिले में मांडलगढ़ थाना क्षेत्र में रिश्तों को शर्मसार करने और दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है. ससुर ने अपनी पुत्र वधू को हवस का शिकार बनाया और गर्भवती हो गई.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Mohammad dilshad khan
Published: Aug 21, 2025, 15:01 IST | Updated: Aug 21, 2025, 15:01 IST

Trending Photos

Pratapgarh Crime: प्रतापगढ़ में पति ने भाई और पत्नी को कुल्हाड़ी से काटकर उतारा मौत के घाट, बच्चे भी घायल, देखें खौफनाक तस्वीरें
7 Photos
pratapgarh crime

Pratapgarh Crime: प्रतापगढ़ में पति ने भाई और पत्नी को कुल्हाड़ी से काटकर उतारा मौत के घाट, बच्चे भी घायल, देखें खौफनाक तस्वीरें

करौली में मौसम का बदला मिजाज! गरज के साथ बारिश की संभावना, पढें वेदर रिपोर्ट
6 Photos
karauli weather

करौली में मौसम का बदला मिजाज! गरज के साथ बारिश की संभावना, पढें वेदर रिपोर्ट

Jodhpur Weather Update: जोधपुर की गलियों में बारिश के बाद उफान, घर के बाहर से मासूम को बहा ले गया तेज रफ्तार पानी, देखें Photos
7 Photos
JODHPUR WEATHET UPDATE

Jodhpur Weather Update: जोधपुर की गलियों में बारिश के बाद उफान, घर के बाहर से मासूम को बहा ले गया तेज रफ्तार पानी, देखें Photos

'राजस्थान का अंडमान' कहलाता है ये अनोखा स्थान, जानें इसकी खासियत
9 Photos
Trending Quiz

'राजस्थान का अंडमान' कहलाता है ये अनोखा स्थान, जानें इसकी खासियत

ससुर ने बहू का दुष्कर्म कर किया प्रेगनेंट, फिर की गर्भपात कराने की कोशिश

Rajasthan Crime: राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में मांडलगढ़ थाना क्षेत्र में रिश्तों को शर्मसार करने और दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है. ससुर ने अपनी पुत्र वधू को हवस का शिकार बनाया और गर्भवती हो गई. ससुर पुत्र वधू के साथ 4 साल से दुष्कर्म करने की वारदात को अंजाम दे रहा था.

पीड़िता ने मामला उजागर किया, तो परिजनों ने उसके साथ मारपीट कर जान से मारने की कोशिश की. बिजौलियां क्रय विक्रय सहकारी समिति अध्यक्ष, पीड़िता के ससुर, पति व बुआ सास ने भीलवाड़ा ले जाकर पीड़िता का गर्भपात कराने की कोशिश की.

Trending Now

पीड़िता ने ससुर और BKVSS अध्यक्ष समेत 4 जनों पर मांडलगढ़ थाने में संगीन धाराओं में केस दर्ज कराया है. थाने में केस दर्ज होने पर पुत्र वधू ससुर से आहत होकर खुदकुशी कर ली है.

पढ़ें एक और बड़ी खबर

झुंझुनूं के निकटवर्ती चतरपुरा गांव में बुधवार सुबह एक भीषण सड़क हादसे ने 25 वर्षीय युवक की जिंदगी छीन ली. यह हादसा नेशनल हाईवे-11 पर दुराना पुलिया के पास हुआ. जानकारी के अनुसार, चतरपुरा निवासी पुलकित पुत्र सुरेंद्र सिंह सुबह करीब सात बजे जिम जाने के लिए निकला था. इसी दौरान तेज रफ्तार पिकअप ने उसकी बाइक को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी.

टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक करीब 50 मीटर तक घिसटती चली गई और पुलकित ने मौके पर ही दम तोड़ दिया. हादसे के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने चालक को पकड़कर जमकर धुनाई कर दी. मौके पर अफरा-तफरी का माहौल हो गया और पुलिस को हालात संभालने में मशक्कत करनी पड़ी.

हाथापाई का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया. पुलिस ने शव को बीडीके अस्पताल पहुंचाकर पोस्टमार्टम करवाया और परिजनों को सौंप दिया. वहीं पिकअप को जब्त कर चालक को हिरासत में ले कर मामले की जांच शुरू कर दी है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंBhilwara Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

Tags

Trending news