भीलवाड़ा में 14 साल की मासूम के साथ सामूहिक दुष्कर्म के बाद कोयला भट्टी में जलाकर की थी हत्या, पढ़ें ये दिुल दहला देने वाली घटना

Rajasthan Crime Files: भीलवाड़ा जिले में 2 अगस्त 2023 को हुई जघन्य घटना राजस्थान के अपराध इतिहास में सबसे वीभत्स मामलों में से एक मानी जाती है. इस दिन जिले के कोटड़ी थाना क्षेत्र के एक छोटे गाँव में 14 वर्षीय नाबालिग बच्ची मवेशी चराने खेत गई थी, लेकिन शाम तक घर नहीं लौटी. परिजनों की खोजबीन के दौरान पास के एक खेत में स्थित कोयला भट्टी से उठते धुएं ने उन्हें संशय में डाल दिया. जब उन्होंने भट्टी की जांच की, तो वहां बच्ची के शरीर के अवशेष और उसके गहनों का हिस्सा (कंगन) मिला.

जांच में खुलासा हुआ कि बच्ची के साथ पहले सामूहिक दुष्कर्म किया गया और फिर अपराधियों ने अपनी पहचान छुपाने और सबूत मिटाने के लिए उसकी हत्या कर दी. क्रूरता की हद यह थी कि उन्होंने शव को पूरी तरह जलाकर नष्ट करने की कोशिश की. इस जघन्य अपराध ने न केवल स्थानीय लोगों बल्कि पूरे देश में भारी आक्रोश पैदा कर दिया.

पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपियों कान्हा और कालिया (पप्पू) समेत उनके परिवार के अन्य सदस्यों सहित कुल 10-11 लोगों को हिरासत में लिया. रिकॉर्ड समय में लगभग 15-20 दिनों के भीतर पुलिस ने 700 से अधिक पन्नों की चार्जशीट तैयार कर कोर्ट में पेश की, जिससे जांच प्रक्रिया और कार्यवाही में नायाब तत्परता दिखाई गई.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

इस मामले की गंभीरता को देखते हुए भीलवाड़ा की विशेष पॉक्सो अदालत ने इसे ‘रेयरेस्ट ऑफ रेयर’ यानी दुर्लभ से दुर्लभतम श्रेणी में रखा. मई 2024 में अदालत ने सुनाया ऐतिहासिक फैसला. मुख्य दोषियों कान्हा और पप्पू (कालिया) को फांसी की सजा दी गई. इसके साथ ही अदालत ने दोषियों पर भारी आर्थिक दंड भी लगाया.

मामले में अन्य आरोपी, जिन्होंने सबूत मिटाने या अपराध को छुपाने में मदद की, उन्हें उम्रकैद और संबंधित धाराओं में कड़ी सजा सुनाई गई. यह कार्रवाई न केवल पीड़िता के परिजनों को न्याय दिलाने में सफल रही, बल्कि राजस्थान पुलिस और न्यायपालिका की तत्परता और न्यायिक प्रक्रिया की विश्वसनीयता को भी स्थापित किया.

इस जघन्य अपराध ने समाज को झकझोर कर रख दिया और यह मामला एक मिसाल बन गया कि किस तरह अपराध चाहे कितना ही वीभत्स क्यों न हो, पुलिस और अदालत मिलकर समय पर कार्रवाई कर न्याय सुनिश्चित कर सकती हैं.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Rajasthan Crime News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-