Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

भीलवाड़ा में कांग्रेस नेता पर चली गोली, बीच बाजार हमले से मचा हड़कंप

Rajasthan Crime News: भीलवाड़ा के सरकारी दरवाजा इलाके में पूर्व सरपंच और कांग्रेस नेता हरफूल जाट पर बाइक सवार बदमाशों ने तलवार और फायरिंग से हमला किया. घायल नेता को महात्मा गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया, पुलिस जांच में जुटी है.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Reported By Mohammad dilshad khan
Published: Oct 11, 2025, 07:59 PM IST | Updated: Oct 11, 2025, 07:59 PM IST

Trending Photos

सर्दियों में घर पर बनाएं तिल गुड़ के लड्डू, जानें रेसिपी और फायदें
6 Photos
Till Gud ke laddu

सर्दियों में घर पर बनाएं तिल गुड़ के लड्डू, जानें रेसिपी और फायदें

सीकर में मां का दिल दहला देने वाला कदम! कमरे से मिली 3 बेटों और बेटी की डेड बॉडी
8 Photos
Sikar News

सीकर में मां का दिल दहला देने वाला कदम! कमरे से मिली 3 बेटों और बेटी की डेड बॉडी

राजस्थान में बदला मौसम का मिजाज, बारिश के बाद अब ठंड शुरू !
7 Photos
rajasthan weather

राजस्थान में बदला मौसम का मिजाज, बारिश के बाद अब ठंड शुरू !

सीकर में मां ने 4 बच्चों के साथ जहर पीकर दी जान, कई दिन बाद मिले सड़े हुए शव
7 Photos
sikar news

सीकर में मां ने 4 बच्चों के साथ जहर पीकर दी जान, कई दिन बाद मिले सड़े हुए शव

भीलवाड़ा में कांग्रेस नेता पर चली गोली, बीच बाजार हमले से मचा हड़कंप

Bhilwara Crime News: राजस्थान के भीलवाड़ा के सरकारी दरवाजा इलाके में शनिवार शाम उस वक्त अफरा-तफरी मच गई जब अज्ञात बदमाशों ने पूर्व सरपंच और कांग्रेस नेता हरफूल जाट पर हमला कर दिया. यह घटना करीब शाम 7 बजे की बताई जा रही है.

क्या बोले देखने वाले?
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, दो बाइक सवार बदमाश तलवार और बंदूक लेकर आए और बाजार में स्कूटी से गुजर रहे हरफूल जाट पर अचानक हमला कर दिया. पहले तलवार से वार किया गया, फिर फायरिंग की गई. हमले के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए.
घायल को अस्पताल में कराया भर्ती
घायल हरफूल जाट को तुरंत महात्मा गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है. घटना की खबर मिलते ही स्थानीय लोग बड़ी संख्या में मौके पर जमा हो गए. सूचना पर सीओ सिटी मनीष बड़ गुर्जर और कोतवाल गजेंद्र सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे. पुलिस ने घटनास्थल से एक तलवार और लाठी बरामद की है. सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है ताकि हमलावरों की पहचान की जा सके.

मामले ने लिया राजनीतिक रंग
इस बीच, मामले ने राजनीतिक रंग भी ले लिया है. कांग्रेस नेता महेश सोनी ने आरोप लगाया है कि इस हमले के पीछे भाजपा नेता बालू लाल आचार्य का हाथ है. उन्होंने कहा कि कुछ समय पहले हरफूल जाट और आचार्य के बीच विकास कार्यों को लेकर विवाद हुआ था. बारिश के दौरान पानी भरने की समस्या को लेकर दोनों में तनातनी भी हुई थी. महेश सोनी ने दावा किया कि उसी रंजिश के चलते यह हमला कराया गया है. हालांकि, बालू लाल आचार्य ने इन आरोपों से साफ इनकार किया है और कहा कि उनका इस घटना से कोई लेना-देना नहीं है.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

पुलिस कर मामले की जांच
फिलहाल पुलिस ने मामले की गहन जांच शुरू कर दी है और बदमाशों की तलाश में कई स्थानों पर दबिश दी जा रही है. इस वारदात से शहर में दहशत और तनाव का माहौल बना हुआ है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Rajasthan Crime News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news