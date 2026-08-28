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अचानक भैंसों के बाड़े में पहुंचे बदमाश और चला दी ताबड़तोड़ गोली, 70 वर्षीय बुजुर्ग गंभीर घायल

Rajasthan Crime: भीलवाड़ा के मांडल थाना क्षेत्र में सीडियास गांव में भैंसों के बाड़े में मौजूद 70 वर्षीय बुजुर्ग पर अज्ञात बदमाशों ने अचानक गोली चला दी, जो उनके सीने में जा लगी. हादसे के बाद गंभीर हालत में उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद भीलवाड़ा रेफर किया गया.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Published:Aug 28, 2026, 11:14 PM IST | Updated:Aug 28, 2026, 11:14 PM IST
अचानक भैंसों के बाड़े में पहुंचे बदमाश और चला दी ताबड़तोड़ गोली, 70 वर्षीय बुजुर्ग गंभीर घायल
Image Credit: Rajasthan Crime

Rajasthan Crime: राजस्थान के भीलवाड़ा के मांडल थाना क्षेत्र के सीडियास गांव में शुक्रवार शाम को उस समय सनसनी फैल गई, जब अज्ञात बदमाशों ने भैंसों के साथ बाड़े में मौजूद एक वृद्ध व्यक्ति को गोली मार दी. अचानक हुई इस वारदात में शंकर पिता उदयराम दरोगा उम्र (70 वर्ष ) के सीने में गोली लगी, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए.

वृद्ध पर गोली से हमला

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जानकारी के अनुसार, शंकर दरोगा बाड़े में भैंसों के साथ मौजूद थे. इसी दौरान अज्ञात बदमाश अचानक वहां पहुंचे और उनपर फायर कर दिया. गोली सीने में लगने से वे घायल होकर गिर पड़े. घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. परिजन एवं ग्रामीण घायल शंकर दरोगा को उपचार के लिए अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए भीलवाड़ा रेफर किया गया.

घटना की सूचना मिलने पर मांडल पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी. पुलिस अज्ञात बदमाशों की तलाश के साथ ही वारदात के कारणों का पता लगाने में जुटी है. घटना के बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल है.

पढ़ें एक और बड़ी खबर


बांसवाड़ा शहर की कोतवाली थाना क्षेत्र के श्यामपुरा गांव में पुराने विवाद को लेकर एक युवक पर धारदार ब्लेड से हमला करने का मामला सामने आया है. विवाद के दौरान आरोपी ने युवक पर ब्लेड से वार कर दिया, जिससे उसके हाथ और पेट पर चोटें आई हैं. हमले में राजू पुत्र शंभू घायल हो गया. घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया. घायल युवक को परिजन तत्काल जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों की निगरानी में उसका उपचार जारी है.

बताया जा रहा है कि युवक और हमलावर के बीच पहले से किसी बात को लेकर विवाद चल रहा था. इसी पुराने विवाद के चलते अचानक कहासुनी हुई और मामला मारपीट तक पहुंच गया. इसके बाद युवक पर धारदार ब्लेड से हमला कर दिया गया. सूचना मिलने पर कोतवाली थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी जुटाई. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और हमले के कारणों के साथ आरोपी की तलाश की जा रही है.

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Aman Singh

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अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.
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