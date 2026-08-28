/अचानक भैंसों के बाड़े में पहुंचे बदमाश और चला दी ताबड़तोड़ गोली, 70 वर्षीय बुजुर्ग गंभीर घायल

Rajasthan Crime: राजस्थान के भीलवाड़ा के मांडल थाना क्षेत्र के सीडियास गांव में शुक्रवार शाम को उस समय सनसनी फैल गई, जब अज्ञात बदमाशों ने भैंसों के साथ बाड़े में मौजूद एक वृद्ध व्यक्ति को गोली मार दी. अचानक हुई इस वारदात में शंकर पिता उदयराम दरोगा उम्र (70 वर्ष ) के सीने में गोली लगी, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए.

वृद्ध पर गोली से हमला

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जानकारी के अनुसार, शंकर दरोगा बाड़े में भैंसों के साथ मौजूद थे. इसी दौरान अज्ञात बदमाश अचानक वहां पहुंचे और उनपर फायर कर दिया. गोली सीने में लगने से वे घायल होकर गिर पड़े. घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. परिजन एवं ग्रामीण घायल शंकर दरोगा को उपचार के लिए अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए भीलवाड़ा रेफर किया गया.

घटना की सूचना मिलने पर मांडल पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी. पुलिस अज्ञात बदमाशों की तलाश के साथ ही वारदात के कारणों का पता लगाने में जुटी है. घटना के बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल है.



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बांसवाड़ा शहर की कोतवाली थाना क्षेत्र के श्यामपुरा गांव में पुराने विवाद को लेकर एक युवक पर धारदार ब्लेड से हमला करने का मामला सामने आया है. विवाद के दौरान आरोपी ने युवक पर ब्लेड से वार कर दिया, जिससे उसके हाथ और पेट पर चोटें आई हैं. हमले में राजू पुत्र शंभू घायल हो गया. घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया. घायल युवक को परिजन तत्काल जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों की निगरानी में उसका उपचार जारी है.

बताया जा रहा है कि युवक और हमलावर के बीच पहले से किसी बात को लेकर विवाद चल रहा था. इसी पुराने विवाद के चलते अचानक कहासुनी हुई और मामला मारपीट तक पहुंच गया. इसके बाद युवक पर धारदार ब्लेड से हमला कर दिया गया. सूचना मिलने पर कोतवाली थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी जुटाई. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और हमले के कारणों के साथ आरोपी की तलाश की जा रही है.

