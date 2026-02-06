Zee Rajasthan
सवाई माधोपुर के बाद अब भीलवाड़ा दहला! चांदी के जेवरों के लिए 90 साल की बुजुर्ग पर घर में घुसकर हमला

Rajasthan News: भीलवाड़ा के कोठिया गांव में चोरों ने चांदी लूटने के लिए 90 साल की बुजुर्ग महिला को चारपाई समेत उठा लिया. हाथ-पैर बांधकर खेत में छोड़ दिया. जाग होने पर चोर भागे. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की.

Published: Feb 06, 2026, 06:28 PM IST

सवाई माधोपुर के बाद अब भीलवाड़ा दहला! चांदी के जेवरों के लिए 90 साल की बुजुर्ग पर घर में घुसकर हमला

Bhilwara News: भीलवाड़ा जिले के फूलियाकलां थाना क्षेत्र के कोठिया गांव में देर रात चौंकाने वाली घटना सामने आई. चांदी के गहने लूटने के इरादे से चोरों ने करीब 90 साल की बुजुर्ग महिला को चारपाई समेत घर से उठा लिया. बदमाशों ने महिला के हाथ-पैर रस्सियों से बांध दिए और मुंह में कपड़ा ठूंस दिया.

बताया जा रहा है कि चोर बुजुर्ग महिला द्वारा पहने गए करीब डेढ़ किलो चांदी के गहनों को लूटना चाहते थे. हालांकि घर में जाग हो जाने के कारण वे अपने मंसूबों में सफल नहीं हो पाए और बुजुर्ग महिला को खेत में छोड़कर फरार हो गए.

घटना गुरुवार रात करीब 1:30 बजे की है. पीड़ित महिला मांगी देवी माली के पोते संजय माली की पत्नी सुनीता ने बताया कि वह रात में पानी पीने के लिए उठी थीं. इसी दौरान घर में किसी के घुसने की आहट सुनाई दी. उन्होंने पति को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद घर के अन्य लोग भी जाग गए.

परिजन जब कमरे में पहुंचे तो देखा कि चारपाई पर सो रही दादी-सास मांगी देवी वहां नहीं थीं. घर का मुख्य दरवाजा बाहर से बंद मिला. शोर सुनकर आसपास के लोग इकट्ठा हुए और गेट खोला.

सुनीता ने बताया कि चोरों ने केवल उनके घर का ही नहीं, बल्कि आसपास के 7-8 अन्य मकानों के बाहर भी कुंडियां लगा दी थीं, ताकि कोई बाहर न आ सके. इसके बाद उन्होंने छत से जोर-जोर से मदद के लिए आवाज लगाई, जिस पर गांव के लोग मौके पर पहुंचे.

ग्रामीणों और परिजनों ने मिलकर बुजुर्ग की तलाश शुरू की. करीब आधे घंटे बाद घर से लगभग 300 मीटर दूर गेहूं के खेत में मांगी देवी माली मिलीं. उनके हाथ-पैर बंधे हुए थे और मुंह में कपड़ा ठूंसा हुआ था, जिससे वे बोल भी नहीं पा रही थीं.

गनीमत रही कि महिला को किसी तरह की चोट नहीं आई और उनके चांदी के सभी गहने सुरक्षित मिले. इस मामले में बुजुर्ग के पोते सुरेश माली ने फूलियाकलां थाने में चोरी और अपहरण के प्रयास का मामला दर्ज कराया है. पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

इसी तरह 3 दिन पहले भी राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले के बौंली थाना इलाके में मंगलवार शाम एक सनसनीखेज घटना सामने आई थी. जहां चांदी के कड़े और सोने के गहनों के लालच में बदमाशों ने 65 वर्षीय बुजुर्ग महिला की नृशंस हत्या कर दी. आरोपियों ने पहले महिला का गला काटकर उसकी हत्या की और फिर चांदी के कड़े उतारने के लिए उसके दोनों पैर अलग कर दिए थे.

