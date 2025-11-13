भीलवाड़ा में नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को पोक्सो कोर्ट ने सुनाई सजा, 18 दिन तक बंधक बनाकर किया था शोषण

Rajasthan Crime News: भीलवाड़ा की पोक्सो कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी योगेश उर्फ नारायण को 20 साल की सजा और ₹59 हजार जुर्माने से दंडित किया. आरोपी ने इंस्टाग्राम पर दोस्ती कर शादी का झांसा देकर लड़की का अपहरण किया था. कोर्ट ने इसे गंभीर अपराध मानते हुए सख्त सजा सुनाई.
Trending Photos
Bhilwara Crime News: राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में एक नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में कोर्ट ने सख्त फैसला सुनाया है. पोक्सो कोर्ट संख्या-1 के न्यायाधीश बालकृष्ण मिश्र ने आरोपी योगेश उर्फ नारायण पुत्र सोहनलाल दमानी निवासी रायपुर को 20 साल के कठोर कारावास और ₹59 हजार के जुर्माने से दंडित किया है. यह फैसला बाल सुरक्षा से जुड़े अपराधों पर न्यायपालिका की सख्त रुख को दर्शाता है.
31 जुलाई 2024 का था मामला
विशिष्ट लोक अभियोजक धर्मवीर सिंह कानावत ने बताया कि यह मामला 31 जुलाई 2024 को सामने आया था, जब पीड़िता के पिता ने फुलिया कला थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. शिकायत के अनुसार, आरोपी योगेश अक्सर उनके घर आता था क्योंकि वह उनकी घोड़ी को ट्रेन करने का काम करता था. इसी दौरान वह पूरे परिवार से परिचित हो गया था.
पहचान और भरोसे के आधार पर किया था अपहरण
रिपोर्ट के मुताबिक, आरोपी ने अपनी पहचान और भरोसे का फायदा उठाकर नाबालिग को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया. जांच में सामने आया कि आरोपी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर पीड़िता से दोस्ती की थी और उसे शादी का झांसा देकर अपहरण किया.
18 दिन तक लगातार किया शोषण
पीड़िता ने पुलिस को बताया कि आरोपी ने उसे गोगुंदा क्षेत्र में 17 से 18 दिन तक बंधक बनाकर उसके साथ दुष्कर्म किया. पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल परीक्षण करवाकर उसे परिजनों को सौंप दिया और आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में चार्जशीट पेश की.
14 गवाहों और 29 दस्तावेजों के आधार पर सुनाया फैसला
ट्रायल के दौरान अभियोजन पक्ष ने 14 गवाहों और 29 दस्तावेजों के जरिए अपना पक्ष मजबूत किया. कोर्ट ने सभी साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर आरोपी को दोषी करार दिया. न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि नाबालिगों के खिलाफ इस तरह के अपराध समाज के लिए गंभीर खतरा हैं, इसलिए सख्त सजा देना जरूरी है. यह फैसला उन सभी के लिए चेतावनी है जो मासूम बच्चियों के साथ अमानवीय कृत्य करने की सोच रखते हैं.
राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Bhilwara News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!