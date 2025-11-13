Zee Rajasthan
राजस्थान के पूर्व शिक्षा मंत्री डॉ. रतनलाल जाट का निधन, लंबे समय से थे बीमार

राजस्थान के पूर्व शिक्षा मंत्री एवं बीच निगम के अध्यक्ष रहे डॉ. रतनलाल जाट का निधन हो गया है. जयपुर अस्पताल में उपचार के दौरान निधन हुआ. डॉ.जाट लंबे समय से बीमार चल रहे थे.  

Published: Nov 13, 2025, 04:28 PM IST | Updated: Nov 13, 2025, 04:28 PM IST

Bhilwara News: राजस्थान के पूर्व शिक्षा मंत्री एवं बीच निगम के अध्यक्ष रहे डॉ. रतनलाल जाट का निधन
हो गया है. जयपुर अस्पताल में उपचार के दौरान निधन हुआ. डॉ.जाट लंबे समय से बीमार चल रहे थे.

रतनलाल जाट गंगापुर के मूल निवासी हैं. पारिवारिक राजनीतिक सफर के चलते सहाड़ा विधानसभा से दो बार विधायक एक बार मंत्री रहे हैं. उनके निधन से राजनीतिक और शैक्षणिक जगत में शोक की लहर है.


