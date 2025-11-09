Zee Rajasthan
9 महीने का गोविंद अंधविश्वास की आग में झुलसा! मूर्खता ने फिर छीन ली एक कोमल जान

Rajasthan News: राजस्थान के भीलवाड़ा के इरास गांव में अंधविश्वास की भेंट चढ़ा 9 माह का मासूम गोविंद. निमोनिया होने पर परिजनों ने भोपे से गर्म सलाखों से दागा, इलाज के दौरान हुई मौत. जिले में ऐसे अंधविश्वास के कारण अब तक 8 से ज्यादा बच्चों की जान जा चुकी है.

Published: Nov 09, 2025, 04:16 PM IST

Bhilwara News: राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में एक और मासूम अंधविश्वास की भेंट चढ़ गया. इरास गांव में रहने वाले देवी बागरिया के 9 माह के बेटे गोविंद की एमजी हॉस्पिटल में इलाज के दौरान मौत हो गई. बच्चे को निमोनिया की शिकायत थी, लेकिन इलाज के बजाय परिजनों ने उसे भोपे से गर्म सलाखों से दाग दिया.

ठीक होने के लिए लगवाया डांव - मां
मां ने बताया कि गांव के कुछ लोगों की सलाह पर बच्चे को डांव लगवाया गया, ताकि वह जल्दी ठीक हो जाए. लेकिन हालत और बिगड़ गई. तब परिजन उसे एमजी हॉस्पिटल लेकर पहुंचे, जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया.

अंधविश्वास बना मौत की वजह
जिले में पिछले कुछ महीनों में यह आठवां मामला है, जब अंधविश्वास के कारण किसी मासूम की जान गई है. ग्रामीणों में यह गलत धारणा है कि बीमारी भोपे के झाड़-फूंक या गर्म सलाखों से ठीक हो सकती है, जबकि ऐसा करने से बच्चों की हालत और बिगड़ जाती है.

90 से ज्यादा बच्चे हुए शिकार
एमजी हॉस्पिटल के रिकॉर्ड के अनुसार, बीते एक साल में ऐसे 90 से अधिक बच्चे अस्पताल में लाए गए जिन्हें गर्म सलाखों से दागा गया था. कई की जान चली गई, और कई आज भी जिंदगी से जूझ रहे हैं.

सीडब्ल्यूसी और डॉक्टरों की अपील
बाल कल्याण समिति (CWC) का कहना है कि यह सब अशिक्षा और अंधविश्वास का परिणाम है. उन्होंने लोगों से अपील की है कि बच्चों की बीमारी को लेकर किसी भोपे या झाड़-फूंक करने वाले के पास न जाएं, बल्कि सीधे अस्पताल पहुंचें. डॉक्टरों ने बताया कि मौसम बदलने के कारण बच्चों में निमोनिया, सर्दी-खांसी और बुखार जैसी बीमारियाँ आम हैं. इनका इलाज मेडिकल तरीके से पूरी तरह संभव है. उन्होंने कहा कि “समय रहते डॉक्टर को दिखाना ही बच्चे की जान बचाने का सबसे सही तरीका है.”

जरूरत है जागरूकता की
ग्रामीण इलाकों में आज भी अंधविश्वास गहराई तक फैला हुआ है. जब तक समाज शिक्षा और जागरूकता को प्राथमिकता नहीं देगा, तब तक ऐसे हादसे रुकना मुश्किल है. गोविंद की मौत एक सवाल छोड़ गई है. आखिर कब तक मासूमों की जान अंधविश्वास की भेंट चढ़ती रहेगी?

