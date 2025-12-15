भीलवाड़ा में आयुष्मान योजना में हुआ घोटाला! डॉक्टर 11 लाख रुपये लेते रंगे हाथों गिरफ्तार

Bhilwara News: भीलवाड़ा में एसीबी द्वितीय (भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो) ने आयुष्मान भारत योजना के बिल पास करने के एवज में रिश्वत लेते हुए एक डॉक्टर को गिरफ्तार किया है. आरोपी डॉक्टर पंकज को 11 लाख रुपये की रिश्वत के साथ अहिंसा सर्किल के नजदीक रंगे हाथों ट्रैप किया गया. फिलहाल, एसीबी टीम मामले की गहन जांच कर रही है और आरोपी से पूछताछ जारी है.

जानकारी के अनुसार, आयुष्मान भारत योजना के तहत मरीजों का इलाज होता है और उनके बिल नेशनल इंश्योरेंस कंपनी के माध्यम से पास किए जाते हैं. आरोपी डॉक्टर पंकज पर आरोप है कि उन्होंने बिल पास करने के लिए अस्पताल प्रशासन को धमकी दी और पैसे की मांग की. सिद्धि विनायक अस्पताल को उन्होंने पहले 2 लाख रुपये मांगने की बात कही थी और पैसे न देने पर डी-पैनल करने की चेतावनी दी. इसके बाद बातचीत के दौरान रिश्वत की रकम बढ़कर 14 लाख रुपये पर तय हुई.

मामले में यह भी सामने आया कि जयपुर के एक अन्य साथी डॉक्टर के लिए भी रिश्वत की मांग की गई थी. आरोपी ने 75 लाख रुपये की रिकवरी का डर दिखाकर रकम वसूलने की कोशिश की. एसीबी को गुप्त सूचना मिली थी कि पंकज योजना के बिल पास कराने के एवज में भारी रकम ले रहे हैं. इस सूचना के आधार पर ही टीम ने ट्रैप लगाया और 11 लाख रुपये नकद बरामद किए.

एसीबी अधिकारियों का कहना है कि मामला आयुष्मान योजना में व्याप्त भ्रष्टाचार की पोल खोलता है. यहां डॉक्टर मरीजों के हित की बजाय निजी लाभ के लिए रिश्वतखोरी कर रहे थे. जांच में अन्य लोगों के भी शामिल होने की संभावना है और जयपुर के डॉक्टर की भूमिका भी खंगाली जा रही है. अधिकारियों का यह भी कहना है कि इस कार्रवाई से स्वास्थ्य क्षेत्र में भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने की उम्मीद बढ़ी है. सरकार ने इस तरह की घटनाओं के खिलाफ सख्ती बरतने के निर्देश दिए हैं.

आयुष्मान भारत योजना के तहत मरीजों को मिलने वाली सुविधाओं में यह तरह का भ्रष्टाचार गंभीर चिंता का विषय है. एसीबी की यह कार्रवाई साफ संदेश देती है कि स्वास्थ्य क्षेत्र में किसी भी प्रकार की रिश्वतखोरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी. आने वाले दिनों में मामले की विस्तृत जांच और संभावित गिरफ्तारियों की प्रक्रिया जारी रहेगी.

