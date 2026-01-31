Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

भीलवाड़ा में खाकी पर बड़ा सवाल! CCTV में कैद चोर, फिर भी बदनोर पुलिस ने क्यों दिखाई मेहरबानी?

Rajasthan News: नेशनल हाईवे 158 पर चोरी के प्रयास में रंगे हाथों पकड़े गए चोरों को बदनोर पुलिस ने सिर्फ धारा 151 में छोड़ दिया. CCTV फुटेज और औजार मिलने के बावजूद सख्त कार्रवाई नहीं हुई. इससे पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल और जनता में आक्रोश है.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Jan 31, 2026, 04:07 PM IST | Updated: Jan 31, 2026, 04:07 PM IST

Trending Photos

मारवाड़ी स्टाइल में घर पर बनाएं हरी मिर्च का अचार, जानें रेसिपी और फायदे
8 Photos
Marwari mirch ka achar

मारवाड़ी स्टाइल में घर पर बनाएं हरी मिर्च का अचार, जानें रेसिपी और फायदे

राजस्थान में फरवरी का स्वागत बरस कर करेंगे 'मेघ'! इन जिलों में बारिश का येलो अलर्ट
6 Photos
Rajasthan Weather

राजस्थान में फरवरी का स्वागत बरस कर करेंगे 'मेघ'! इन जिलों में बारिश का येलो अलर्ट

अरे भैया... आज फिर डूब गई चांदी की लुटिया, सोने के दामों की भी हुई पिटाई, जानें गिरावट के बाद आपके शहर में क्या है गोल्ड-सिल्वर के रेट
8 Photos
Jaipur Gold Silver Rate

अरे भैया... आज फिर डूब गई चांदी की लुटिया, सोने के दामों की भी हुई पिटाई, जानें गिरावट के बाद आपके शहर में क्या है गोल्ड-सिल्वर के रेट

Gold Silver Rate: सुनो, सुनो... इतने गिरे गोल्ड के दाम! सोच भी नहीं सकते आप, पढ़िए दोपहर 1 बजे के बाद के लेटेस्ट रेट
6 Photos
Jaipur Gold Silver Rate

Gold Silver Rate: सुनो, सुनो... इतने गिरे गोल्ड के दाम! सोच भी नहीं सकते आप, पढ़िए दोपहर 1 बजे के बाद के लेटेस्ट रेट

भीलवाड़ा में खाकी पर बड़ा सवाल! CCTV में कैद चोर, फिर भी बदनोर पुलिस ने क्यों दिखाई मेहरबानी?

Bhilwara News: ​राजस्थान पुलिस का स्लोगन है 'अपराधियों में डर, आमजन में विश्वास', लेकिन बदनोर थाना पुलिस की हालिया कार्यप्रणाली इस पर सवालिया निशान लगा रही है. मामला नेशनल हाईवे 158 पर स्थित परासोली चौराहे का है, जहाँ रंगे हाथों पकड़े गए चोरों को पुलिस ने महज खानापूर्ति कर छोड़ दिया.

​आसींद पुलिस की सजगता, बदनोर पुलिस की 'मेहरबानी'
​दो दिन पूर्व आसींद थाना पुलिस ने गश्त के दौरान मुस्तैदी दिखाते हुए एक किराना व्यापारी की दुकान में हो रही बड़ी चोरी की वारदात को नाकाम किया था. पुलिस ने घेराबंदी कर मौके से चार बदमाशों को हिरासत में लिया था. चूंकि घटना स्थल बदनोर थाना क्षेत्र में आता था, इसलिए आसींद पुलिस ने नियमानुसार आरोपियों और बरामद साक्ष्यों को बदनोर पुलिस के सुपुर्द कर दिया.

​पुख्ता सबूतों को किया दरकिनार
​घटनास्थल के सीसीटीवी फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि दो बदमाश दुकान का शटर तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं. पुलिस ने मौके से चोरी में प्रयुक्त होने वाले उपकरण भी बरामद किए थे, जिनमें शामिल हैं: ​भारी हथौड़ा,​लोहे की छैनी और ​ताले तोड़ने के अन्य औजार.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

​सवालों के घेरे में कार्रवाई: 151 में पाबंद कर छोड़ा
​हैरानी की बात यह है कि जब आरोपियों के खिलाफ चोरी के प्रयास (Attempt to Burglary) का स्पष्ट मामला बन रहा था, तब बदनोर पुलिस ने उन्हें केवल धारा 151 (शांति भंग) में पाबंद कर छोड़ दिया. जनता अब यह पूछ रही है कि:
​आखिर किसके दबाव में पुलिस ने इन शातिर चोरों पर नरम रुख अपनाया?
​क्या सीसीटीवी फुटेज और मौके से मिले औजार कानूनी कार्रवाई के लिए पर्याप्त नहीं थे?

​क्या इस तरह की ढिलाई से क्षेत्र में अपराध और अपराधियों को बढ़ावा नहीं मिलेगा?
स्थानीय किराना व्यापारी और ग्रामीणों में इस कार्रवाई को लेकर गहरा आक्रोश है. लोगों का कहना है कि अगर रंगे हाथों पकड़े जाने के बाद भी चोर सुरक्षित निकल जाएंगे, तो आम जनता की सुरक्षा की गारंटी कौन लेगा? बदनोर पुलिस की यह कार्यशैली अब उच्च अधिकारियों की जांच का विषय बन गई है. क्षेत्र की जनता इस मामले में निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रही है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Bhilwara News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news