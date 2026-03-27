भीलवाड़ा मेंआगूचा टोल कर्मियों की गुंडागर्दी, अधिवक्ता से मारपीट के बाद 7 गिरफ्तार

Bhilwara News: भीलवाड़ा जिले के बनेड़ा-गुलाबपुरा मार्ग पर स्थित आगूचा टोल प्लाजा पर टोल कर्मियों की दबंगई का एक शर्मनाक मामला सामने आया है. एक अधिवक्ता और उनके परिवार के साथ हुई बदसलूकी और मारपीट के विरोध में स्थानीय अभिभाषक संघ ने मोर्चा खोल दिया है. आक्रोशित वकीलों ने न्यायिक कार्य का बहिष्कार कर प्रशासन को सख्त चेतावनी दी है.

क्या है पूरा मामला?

घटना 25 मार्च 2026 की शाम करीब 6:30 से 7:00 बजे के बीच की है. न्यायालय के अधिवक्ता रामकुंवार प्रजापत अपने परिवार के साथ निजी वाहन से आगूचा टोल से गुजर रहे थे. आरोप है कि टोल कर्मियों ने अधिवक्ता के तौर पर पहचान बताने के बावजूद उनके पेशे को लेकर भद्दे अपशब्द कहे. बता दें कि विवाद इतना बढ़ा कि टोल कर्मियों ने गाड़ी में मौजूद महिलाओं और बच्चियों के साथ भी मारपीट की और अश्लील हरकतें कीं.

पुलिस एक्शन और वकीलों का प्रदर्शन

घटना की जानकारी मिलते ही देर रात बड़ी संख्या में अधिवक्ता गुलाबपुरा थाने में एकत्रित हो गए और विरोध प्रदर्शन किया. जिसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 7 आरोपियों को हिरासत में लिया है, जिनमें से 5 को धारा 151 के तहत पेश किया गया. वहीं बार एसोसिएशन का आरोप है कि घटना के 3-4 मुख्य आरोपी अब भी पुलिस की पकड़ से बाहर हैं, जिससे अधिवक्ताओं में गहरा रोष है.

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मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन

अभिभाषक संघ, गुलाबपुरा के अध्यक्ष परमेश्वर शर्मा और सचिव पीयूष खण्डेलवाल के नेतृत्व में वकीलों ने उपखंड अधिकारी (SDM) दिव्यराज सिंह चुंडावत को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा.

अधिवक्ताओं की प्रमुख मांगें

फरार चल रहे मुख्य हमलावरों को तुरंत जेल भेजा जाए. टोल मालिक और मैनेजर के खिलाफ आपराधिक षड्यंत्र रचने के तहत कड़ी कार्रवाई हो. राज्य में लंबित पड़े एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को तुरंत लागू किया जाए ताकि भविष्य में वकीलों पर ऐसे हमले रुक सकें.

उग्र आंदोलन की चेतावनी

अभिभाषक संघ ने स्पष्ट किया है कि जब तक सभी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होती और पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिलता, तब तक उनका विरोध जारी रहेगा. यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई, तो संघ उग्र आंदोलन के लिए मजबूर होगा.

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