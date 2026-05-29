/Rajasthan news: भीलवाड़ा के माण्डलगढ़ दुर्ग की पहाड़ियों में लगी भीषण आग, आबादी तक पहुंची लपटें

Bhilwara Forest Fire: भीलवाड़ा जिले के ऐतिहासिक कस्बे माण्डलगढ़ में बीती देर रात अचानक लगी भीषण आग ने पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिया है. यह आग माण्डलगढ़ के ऐतिहासिक प्राचीन दुर्ग और मुख्य आबादी क्षेत्र के बीच स्थित पहाड़ी के घने जंगलों में भड़की. सुबह करीब 4 बजे, जब स्थानीय लोग गहरी नींद में सो रहे थे, तब अचानक ऊंची उठती आग की लपटों और धुएं के गुबार को देखकर बस्ती में चीख-पुकार मच गई और दहशत का माहौल बन गया. सूखी झाड़ियों और तेज हवाओं के कारण आग ने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया और आबादी की तरफ बढ़ने लगी.

नकारा दमकल और प्रशासनिक लाचारी आई सामने

आग लगने की सूचना मिलते ही माण्डलगढ़ थाना पुलिस तुरंत दल-बल के साथ मौके पर पहुंची. लेकिन इस आपदा ने स्थानीय प्रशासन के दावों और संसाधनों की पोल खोलकर रख दी.मौके पर प्रशासन की ओर से महज 500 लीटर की बेहद कम क्षमता वाला एक पुराना और नकारा दमकल वाहन भेजा गया, जो इस भीषण आग के सामने पूरी तरह बौना साबित हुआ और आग पर काबू नहीं पाया जा सका.दमकल की नाकामी के बाद स्थानीय लोगों ने खुद मोर्चा संभाला. बस्ती को बचाने के लिए युवा और स्थानीय निवासी अपनी जान जोखिम में डालकर घरों से पानी की बाल्टियां भर-भरकर पहाड़ी पर आग बुझाने का प्रयास कर रहे हैं.

उपखण्ड मुख्यालय पर बड़ा दमकल वाहन क्यों नहीं?

इस अग्निकांड ने माण्डलगढ़ के प्रशासनिक ढांचे पर एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा कर दिया है. माण्डलगढ़ एक महत्वपूर्ण उपखण्ड मुख्यालय है, इसके बावजूद यहां एक बड़ा और आधुनिक दमकल वाहन तक उपलब्ध नहीं है.

स्थानीय निवासियों में इस बात को लेकर गहरा आक्रोश है कि माण्डलगढ़ क्षेत्र में हर साल सैकड़ों जगहों पर आगजनी की घटनाएं सामने आती हैं. इसके बावजूद बार-बार की जा रही मांग को नजरअंदाज किया गया, जिसका खामियाजा आज ऐतिहासिक धरोहर और स्थानीय आबादी को भुगतना पड़ रहा है. समाचार लिखे जाने तक आग पर पूरी तरह काबू नहीं पाया जा सका था और वन संपदा को भारी नुकसान पहुंचने की आशंका है.

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