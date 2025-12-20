मांडलगढ़ को मिली 366.22 करोड़ की सौगात, CM ने भीलवाड़ा में विकास का खोला पिटारा

Bhilwara News: राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज भीलवाड़ा जिले के मांडलगढ़ दौरे पर हैं. सीएम का यह दौरा क्षेत्र के विकास और आमजन की समस्याओं के समाधान के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है. मांडलगढ़ पहुंचते ही कार्यकर्ताओं ने सीएम का भव्य स्वागत किया.

भीलवाड़ा के मांडलगढ़ में आज सियासी हलचल तेज रही. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज अपने तय कार्यक्रम के तहत मांडलगढ़ पहुंचे. हेलिपैड पर भाजपा पदाधिकारियों और प्रशासनिक अधिकारियों ने उनकी अगवानी की. इसके बाद सीएम का काफिला सभा स्थल की ओर बढ़ा, जहां जगह-जगह उनका पुष्पवर्षा कर स्वागत किया गया. सीएम भजनलाल शर्मा ने मांडलगढ़ में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया. इस दौरान उन्होंने जिलेवासियों को 366.22 करोड़ों रुपये के विकास कार्यों की सौगात दी.

सीएम ने विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया. अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार "आपणी सरकार, आपणे द्वार" की भावना के साथ काम कर रही है और ग्रामीण क्षेत्रों का विकास उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है. दौरे का सबसे अहम हिस्सा रहा ''ग्रामीण समस्या समाधान शिविर'' का अवलोकन. सीएम ने शिविर में मौजूद अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि आमजन की समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण किया जाए.

बिजली, पानी और सड़क जैसी मूलभूत सुविधाओं को लेकर उन्होंने प्रशासन की जवाबदेही तय करने की बात कही. मांडलगढ़ दौरे के जरिए सीएम भजनलाल शर्मा ने न केवल मेवाड़ में विकास की गति को तेज करने का संदेश दिया है, बल्कि प्रशासन को यह भी साफ कर दिया है कि जनसमस्याओं के समाधान में कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. अब देखना यह होगा कि सीएम के इन निर्देशों का धरातल पर कितना असर होता है.

इसी के साथ राजस्थान में कई नए और महत्वपूर्ण राजमार्ग बन रहे हैं, जिनमें मुख्य रूप से दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे को जोड़ने वाला जयपुर-पचपदरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, कोटपूतली-किशनगढ़ ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, और NH-62 (श्रीगंगानगर-सूरतगढ़) व NH-11 (झुंझुनू-हरियाणा बॉर्डर) का फोरलेन अपग्रेडेशन शामिल है. इन सभी हाईवे और एक्सप्रेसवे बन जाने से कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी और यात्रा का समय घटेगा. इतना ही नहीं ये परियोजनाएं औद्योगिक विकास, व्यापार और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ावा देंगी, जिससे यात्रा तेज और सुगम होगी.

