राजस्थान में दहशत! 5 फीट पंखों वाली ‘राक्षसी चमगादड़’ देख ग्रामीण सहमे...

Rajasthan News: राजस्थान के शाहपुरा गांव में 5 फीट पंखों वाली एक विशाल चमगादड़ को देखकर ग्रामीणों में दहशत फैल गई. यह डरावना जीव रात में उड़कर भाग गया, जिसके बाद वन विभाग ने लोगों से ऐसी चमगादड़ दिखने पर सूचित करने की अपील की है.

Arti Patel
Edited By Arti Patel
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Oct 01, 2025, 06:01 PM IST | Updated: Oct 01, 2025, 06:01 PM IST

राजस्थान में दहशत! 5 फीट पंखों वाली ‘राक्षसी चमगादड़’ देख ग्रामीण सहमे...

Bhilwara News: राजस्थान के शाहपुरा क्षेत्र के सुरली कल्याणपुरा गांव में उस समय दहशत फैल गई, जब ग्रामीणों ने 5 फीट चौड़े पंखों वाला एक विशाल और भयानक चमगादड़ देखा. इस विशालकाय जीव को देखकर गांव के बड़े-बुजुर्ग भी घबरा गए और कहा कि उन्होंने अपने जीवन में पहली बार ऐसी "राक्षसी चमगादड़" देखी है.

भयानक रूप और अजीबोगरीब बनावट
यह चमगादड़ दिखने में इतना डरावना था कि बच्चे डर के मारे भाग खड़े हुए. उसकी शक्ल लोमड़ी जैसी थी और उसके पंखों के नीचे नुकीले पंजे थे. बड़ी-बड़ी डरावनी आंखें, फूले हुए नथुने और नुकीले दांतों वाला इसका मुंह देखकर लोग कांप उठे. यह चमगादड़ लगभग ढाई से तीन फीट लंबा था, जो सामान्य चमगादड़ों से कहीं ज्यादा बड़ा था.

सड़क पर मिली दो चमगादड़
दरअसल, ग्रामीणों को ये दो चमगादड़ सड़क पर पड़े मिले. माना जा रहा है कि रात में ये किसी बिजली के तार की चपेट में आ गए होंगे और दिन के उजाले में देख नहीं पाने के कारण सड़क पर ही गिर गए. एक चमगादड़ पास के एक पेड़ पर मृत अवस्था में उल्टा लटका हुआ मिला, जबकि दूसरा घायल अवस्था में था. इस डरावने उड़ने वाले जीव को देखने के लिए ग्रामीणों की भीड़ उमड़ पड़ी. कोई इसे कैमरे में कैद कर रहा था तो कोई वीडियो बना रहा था.

डर और जिज्ञासा का माहौल
गांव में चारों ओर डर का माहौल था, लेकिन जिज्ञासा भी कम नहीं थी. युवा और बच्चे इसे एक अजूबे की तरह देख रहे थे. ग्रामीणों ने घायल चमगादड़ को सुरक्षित स्थान पर छांव में रख दिया, लेकिन रात होते ही वह विशालकाय जीव अचानक उड़ गया. विशालकाय काली परछाई को धरती पर पड़ते देख लोग एक बार फिर सिहर उठे.

वन विभाग की अपील
इस घटना के बाद से यह चमगादड़ गांव में चर्चा का विषय बन गई है. क्षेत्रीय वन अधिकारी ने ग्रामीणों से अपील की है कि अगर दोबारा ऐसी चमगादड़ दिखाई दे तो तुरंत वन विभाग को सूचित करें. उन्होंने बताया कि यह जीव मुख्य रूप से कोटा संभाग में पाया जाता है और बिल्ली तथा चूहों पर आश्रित रहता है. उन्होंने कहा कि अगर यह फिर से मिला तो उसे पकड़कर कोटा क्षेत्र में सुरक्षित छोड़ दिया जाएगा.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Bhilwara news हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

