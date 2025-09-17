Zee Rajasthan
भीलवाड़ा में बजरी से भरे वाहनों की पार्किंग बन रही जानलेवा, 4 दिन में हाईवे खाली करने की मांग

Bhilwara News: कोटा-अजमेर हाईवे पर बजरी वाहनों की अवैध पार्किंग से परेशान ग्रामीणों ने प्रशासन को ज्ञापन दिया है. उन्होंने चेतावनी दी है कि चार दिन में समस्या का समाधान न होने पर 21 सितंबर को रोड जाम किया जाएगा.

Arti Patel
Edited By Arti Patel
Reported By Mohammad dilshad khan
Published: Sep 17, 2025, 03:18 PM IST | Updated: Sep 17, 2025, 03:23 PM IST

Bhilwara News: कोटा-अजमेर स्टेट हाइवे पर मोरला चौराहे (देवली बाईपास) से धुवांला चौराहे तक बजरी से भरे वाहनों की अवैध पार्किंग ने स्थानीय ग्रामीणों और यात्रियों का जीना मुहाल कर दिया है. इस गंभीर समस्या को लेकर आज धुवांला, मुंशीपुरा, बारला पोलिया और ऊंचा सहित आसपास के ग्रामवासियों ने उपखंड अधिकारी राजकेश मीणा को एक ज्ञापन सौंपा है.

सड़क पर बजरी वाहनों का कब्जा
ग्रामवासियों ने ज्ञापन में बताया कि बजरी के वाहन नियमों का उल्लंघन करते हुए आधे रोड पर ही पार्क कर दिए जाते हैं, जिससे यह पूरा स्ट्रेच जाम का सबब बन गया है. इस अवैध पार्किंग के कारण आम

जनता को भारी असुविधाओं का सामना

बजरी के वाहनों की कतारों के कारण रोड पर अक्सर जाम लग जाता है, जिससे ट्रैफिक धीरे चलता है. आधी सड़क पर खड़े वाहन दुर्घटनाओं को न्योता दे रहे हैं. आए दिन छोटे-मोटे एक्सीडेंट होते रहते हैं, जिससे लोगों की जान और माल को खतरा बना रहता है. स्कूली बच्चे अक्सर स्कूल पहुंचने में देर हो जाते हैं, जिससे उनकी पढ़ाई प्रभावित होती है. आपातकालीन स्थिति में मरीजों को अस्पताल तक पहुंचाना मुश्किल हो जाता है, जिससे उनकी जान पर बन आती है. सुबह काम पर जाने वाले मजदूरों को अपने कार्यस्थल पर पहुंचने में देरी होती है, जिसका सीधा असर उनकी रोजी-रोटी पर पड़ता है. बजरी के इन वाहनों से उड़ने वाली धूल-मिट्टी के कारण आसपास के लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है. धूल से आंखें खराब होने और सांस संबंधी बीमारियों का खतरा बढ़ गया है.

ग्रामीणों की चेतावनी: नहीं तो करेंगे रोड जाम
ग्रामवासियों ने प्रशासन को साफ चेतावनी दी है कि यदि 4 दिन के भीतर इन बजरी वाहनों को रोड से हटाकर आमजन के लिए सड़क खाली नहीं की गई, तो वे रविवार, 21 सितंबर को रोड जाम करने पर मजबूर होंगे. उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यदि इस बजरी पार्किंग के कारण कोई दुर्घटना या हादसा होता है, तो उसकी समस्त जिम्मेदारी प्रशासन की होगी. यह ज्ञापन प्रशासन से इस गंभीर समस्या पर तत्काल ध्यान देने और स्थायी समाधान निकालने की अपील करता है, ताकि आमजन को राहत मिल सके और दुर्घटनाओं से बचा जा सके.


राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Bhilwara News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

