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Rajasthan News: 20 साल से जर्जर जेतपुरा नहर, सूखते खेत और टूटती उम्मीदें, पानी को तरस रहे किसान

Rajasthan News: भीलवाड़ा के जेतपुरा बांध की मुख्य नहर 20 साल से जर्जर होने के कारण माण्डलगढ़ के किसानों के लिए मुसीबत बन गई है. सिंचाई के अभाव में फसलें चौपट हो रही हैं. लाखों के बजट के बावजूद नहर की मरम्मत न होने से किसानों में प्रशासन के खिलाफ भारी आक्रोश है.

Arti Patel
Edited ByArti Patel
Reported ByZee Rajasthan Web Team
Published:Apr 08, 2026, 01:50 PM IST | Updated:Apr 08, 2026, 01:51 PM IST

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Rajasthan News: 20 साल से जर्जर जेतपुरा नहर, सूखते खेत और टूटती उम्मीदें, पानी को तरस रहे किसान

Bhilwara news: भीलवाड़ा जिले के माण्डलगढ़ क्षेत्र में किसानों की खुशहाली का आधार माना जाने वाला जेतपुरा बांध आज खुद अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है. इस बांध से निकलने वाली मुख्य नहर, जो कभी खेतों में सोना उगाने के लिए पानी पहुंचाती थी, पिछले 20 वर्षों से जर्जर हालत में है. जिम्मेदारों की बेपरवाही के चलते अन्नदाता अब सिंचाई के पानी की एक-एक बूंद के लिए तरसने को मजबूर है.

उम्मीदों पर भारी पड़ा भ्रष्टाचार
जेतपुरा बांध की मुख्य नहर क्षेत्र के सैकड़ों किसानों के लिए लाइफलाइन है, लेकिन आज इसकी स्थिति इतनी जीर्ण-शीर्ण हो चुकी है कि पानी खेतों तक पहुँचने से पहले ही बीच में रिस जाता है या टूट-फूट के कारण रुक जाता है. किसानों का गंभीर आरोप है कि हर साल नहरों की मरम्मत के नाम पर लाखों रुपये का बजट कागजों में ठिकाने लगा दिया जाता है, लेकिन धरातल पर ईंट तक नहीं बदली गई. सिंचाई का पानी समय पर और पर्याप्त मात्रा में न मिलने के कारण फसलों का उत्पादन चौपट हो गया है. कई इलाकों में तो खेतों तक पानी पहुंच ही नहीं पा रहा, जिससे खड़ी फसलें सूख रही हैं.

किसानों का आक्रोश
क्षेत्र के किसानों में प्रशासन और सिंचाई विभाग के खिलाफ भारी नाराजगी है. किसानों का कहना है कि वे बार-बार गुहार लगाकर थक चुके हैं, लेकिन अफसर अपनी कुर्सी से उठने को तैयार नहीं हैं. अधिकारी कागजी योजनाओं का हवाला देकर पल्ला झाड़ लेते हैं, जबकि किसान कर्ज तले दबते जा रहे हैं. ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही नहर की मरम्मत कर अंतिम छोर (टेल) तक पानी नहीं पहुँचाया गया, तो वे उग्र आंदोलन को मजबूर होंगे.

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