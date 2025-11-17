Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

बनास नदी में खुली लूट! 22 दिन से उबल रहा चांदगढ़, अवैध बजरी खनन पर प्रशासन मौन

Rajasthan News: भीलवाड़ा के मांडलगढ़ में बनास नदी में अवैध बजरी खनन के विरोध में ग्रामीण 22 दिनों से धरने पर हैं. ग्रामीणों का आरोप है कि भारी मशीनों से गहराई तक खनन, चारागाह क्षति और पेड़ कटान हो रहा है, लेकिन प्रशासन व जनप्रतिनिधि कार्रवाई नहीं कर रहे, जिससे आक्रोश बढ़ रहा है.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Reported By Mohammad dilshad khan
Published: Nov 17, 2025, 07:42 PM IST | Updated: Nov 17, 2025, 07:42 PM IST

Trending Photos

जयपुर की ट्रैफिक टेंशन खत्म! 2 मंजिला अंडरग्राउंड पार्किंग में एक साथ खड़ी होंगी सैकड़ों गाड़ियां
8 Photos
jaipur news

जयपुर की ट्रैफिक टेंशन खत्म! 2 मंजिला अंडरग्राउंड पार्किंग में एक साथ खड़ी होंगी सैकड़ों गाड़ियां

राजस्थान ने इन जिलों में शीतलहर की चेतावनी, येलो अलर्ट जारी
7 Photos
Rajasthan Weather Update

राजस्थान ने इन जिलों में शीतलहर की चेतावनी, येलो अलर्ट जारी

राजस्थान में कितने बजे तक आपके खाते में आएगी किसान सम्मान निधि की किस्त? यहां जानिए पूरा अपडेट!
7 Photos
PM Kisan Yojana

राजस्थान में कितने बजे तक आपके खाते में आएगी किसान सम्मान निधि की किस्त? यहां जानिए पूरा अपडेट!

क्या आप जानते हैं राजस्थान में पटवारी की कितनी सैलरी होती है?
7 Photos
rajasthan quiz

क्या आप जानते हैं राजस्थान में पटवारी की कितनी सैलरी होती है?

बनास नदी में खुली लूट! 22 दिन से उबल रहा चांदगढ़, अवैध बजरी खनन पर प्रशासन मौन

Bhilwara Mahapanchayat: राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के माण्डलगढ़ में आकोला पंचायत के चांदगढ़ गांव के पास बनास नदी में लीज धारक द्वारा नियम कायदे की धज्जियां उड़ा कर बजरी का खनन किया जा रहा है. इस मामले को लेकर ग्रामीणों का 22 वें दिन भी धरना प्रदर्शन जारी है. लेकिन लीज धारक के खिलाफ शिकायत करने के बाद भी प्रशासन और स्थानीय जनप्रतिनिधियों द्वारा ग्रामीणों की सुनवाई नहीं की जा रही है. जिससे ग्रामीणों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है.

बनास नदी पर हो रहा है अवैध खनन
ग्रामीणों का आरोप है कि बनास नदी में पानी के बहाव और काफी गहराई तक भारी-भरकम मशीनों से बजरी का अवैध खनन किया जा रहा है. निर्धारित से अधिक बजरी का दोहन भी किया जा रहा है. वहीं चारागाह भूमि में पेड़ काट कर नियम विरुद्ध बनाए गए रास्तों से मवेशियों के विचरण के लिए परेशानी खड़ी हो गई है.

प्रशासन पर मिलीभगत का आरोप
ग्रामीणों ने प्रशासन के अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों पर लीज धारक से मिलीभगत का आरोप लगाते हुए कहा कि 22 दिन से धरना प्रदर्शन चल रहा है, लेकिन समस्या का स्थायी समाधान नहीं किया जा रहा है. खनिज विभाग के अधिकारियों के निरिक्षण के दौरान बनास नदी से फोकलेंन ओर जेसीबी मशीनों को बाहर निकाल दिया जाता है. बनास नदी में काफी गहराई तक किए जा रहे बजरी खनन से नदी का स्वरूप बिगाड़ दिया गया है. ग्रामीणों ने प्रशासन को चेतावनी दी कि बजरी खनन को बंद नहीं किया गया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा. इस मामले में लीजधारक प्रतिनिधि का कहना है कि खनिज विभाग द्वारा जारी क्वेरी लाइसेंस की शर्तों के मुताबिक ही बजरी खनन किया जा रहा है.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Bhilwara News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news