बनास नदी में खुली लूट! 22 दिन से उबल रहा चांदगढ़, अवैध बजरी खनन पर प्रशासन मौन

Bhilwara Mahapanchayat: राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के माण्डलगढ़ में आकोला पंचायत के चांदगढ़ गांव के पास बनास नदी में लीज धारक द्वारा नियम कायदे की धज्जियां उड़ा कर बजरी का खनन किया जा रहा है. इस मामले को लेकर ग्रामीणों का 22 वें दिन भी धरना प्रदर्शन जारी है. लेकिन लीज धारक के खिलाफ शिकायत करने के बाद भी प्रशासन और स्थानीय जनप्रतिनिधियों द्वारा ग्रामीणों की सुनवाई नहीं की जा रही है. जिससे ग्रामीणों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है.

बनास नदी पर हो रहा है अवैध खनन

ग्रामीणों का आरोप है कि बनास नदी में पानी के बहाव और काफी गहराई तक भारी-भरकम मशीनों से बजरी का अवैध खनन किया जा रहा है. निर्धारित से अधिक बजरी का दोहन भी किया जा रहा है. वहीं चारागाह भूमि में पेड़ काट कर नियम विरुद्ध बनाए गए रास्तों से मवेशियों के विचरण के लिए परेशानी खड़ी हो गई है.

प्रशासन पर मिलीभगत का आरोप

ग्रामीणों ने प्रशासन के अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों पर लीज धारक से मिलीभगत का आरोप लगाते हुए कहा कि 22 दिन से धरना प्रदर्शन चल रहा है, लेकिन समस्या का स्थायी समाधान नहीं किया जा रहा है. खनिज विभाग के अधिकारियों के निरिक्षण के दौरान बनास नदी से फोकलेंन ओर जेसीबी मशीनों को बाहर निकाल दिया जाता है. बनास नदी में काफी गहराई तक किए जा रहे बजरी खनन से नदी का स्वरूप बिगाड़ दिया गया है. ग्रामीणों ने प्रशासन को चेतावनी दी कि बजरी खनन को बंद नहीं किया गया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा. इस मामले में लीजधारक प्रतिनिधि का कहना है कि खनिज विभाग द्वारा जारी क्वेरी लाइसेंस की शर्तों के मुताबिक ही बजरी खनन किया जा रहा है.

