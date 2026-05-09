/Rajasthan News: मांडल में रोंगटे खड़े कर देने वाला खुलासा, 83 लाख के बीमा क्लेम के लिए 'जिंदा लाशों' का सौदा, ऐसे खुली परतें

Bhilwara News: भीलवाड़ा जिले के मांडल क्षेत्र में पुलिस ने एक ऐसे संगठित गिरोह का भंडाफोड़ किया है, जो मौत के करीब पहुंच चुके बीमार लोगों का सौदा कर करोड़ों रुपए के बीमा क्लेम हड़पने का घिनौना खेल खेल रहा था.गुजरात के एक युवक की मौत के बाद उसे करंट लगाकर 'हादसा' दर्शाने की कोशिश ने इस पूरे नेटवर्क की पोल खोल दी है.

साजिश बीमारी से मौत, फिर शव को दिया करंट

अहमदाबाद के नरोदा निवासी दीपक भाई (36) गंभीर रूप से बीमार और शराब की लत का शिकार था. गिरोह के लोग उसे और उसके परिवार को मजदूरी के बहाने गुजरात से मांडल के मालोला गांव लेकर आए. बता दें कि दीपक की बीमारी से स्वाभाविक मौत हो गई, लेकिन गिरोह को 83 लाख का क्लेम चाहिए था. इसके लिए उन्होंने शव को करंट लगाया ताकि पोस्टमार्टम में इसे एक दुर्घटना साबित किया जा सके. जब शव को मांडल अस्पताल ले जाया गया, तो ड्यूटी डॉक्टर को युवक की स्थिति और करंट के निशानों पर शक हुआ. डॉक्टर की सतर्कता और पुलिस को दी गई सूचना ने इस बड़े फर्जीवाड़े को उजागर कर दिया.

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कैसे जाल में फंसाते थे शिकार?

यह गिरोह विशेष रूप से ऐसे लोगों को चुनता था जो गंभीर बीमार या आदतन शराबी हों. आर्थिक रूप से बेहद कमजोर हों.

शुरुआत में उन्हें 3 हजार रुपए महीने का लालच देकर बीमा कराया जाता था. बाद में उन्हें कैश की जगह शराब दी जाती थी ताकि उनकी हालत और बिगड़ जाए. जब डॉक्टर कह देते कि व्यक्ति अब ज्यादा दिन नहीं बचेगा, तब गिरोह उन्हें राजस्थान जैसे अन्य राज्यों में भेजकर मौत का इंतजार करता था.

12 साल के मासूम ने खोले बड़े राज

मृतक के 12 वर्षीय बेटे ने पुलिस को बताया कि उनके गांव में इस गिरोह ने 71 लोगों का इसी तरह बीमा करवा रखा है. दीपक के नाम पर भी 83 लाख रुपए के चार अलग-अलग बीमा पॉलिसी थीं. पुलिस अब बीमा एजेंटों और सर्वेयरों की भूमिका की भी जांच कर रही है.

एंबुलेंस के पैसे नहीं थे, विधायक ने की मदद

दीपक की मौत के बाद उसकी बुजुर्ग मां चंपा बेन और मासूम बेटों के पास शव को गुजरात ले जाने तक के पैसे नहीं थे. यह दयनीय स्थिति देख स्थानीय विधायक उदय लाल भडाणा ने 16 हजार रुपए की सहायता दी. साथ ही पुलिसकर्मियों और पत्रकारों ने भी चंदा इकट्ठा कर परिवार की मदद की, जिसके बाद एंबुलेंस से शव अहमदाबाद भेजा गया.