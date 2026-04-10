Rajasthan News: मांडल उप जिला अस्पताल में शुरू हुई सोनोग्राफी सेवा, 1000+ OPD के बीच सप्ताह में सिर्फ दो दिन सुविधा

Mandal Hospital Sonography Service in Bhilwara: भीलवाड़ा जिले के मांडल उप जिला चिकित्सालय के लिए राहत भरी खबर है. लंबे इंतजार के बाद अस्पताल में सोनोग्राफी सेवा आधिकारिक रूप से शुरू हो गई है. हालांकि, अस्पताल पर मरीजों के भारी दबाव को देखते हुए फिलहाल यह सुविधा आंशिक रूप से ही उपलब्ध हो पाएगी.

अस्पताल में रोजाना ओपीडी का आंकड़ा एक हजार से अधिक पहुंच रहा है, जिसमें महिला मरीजों की संख्या करीब सौ के आसपास रहती है. ऐसे में सोनोग्राफी जैसी आवश्यक जांच के लिए सीमित दिनों में ही सेवा मिलने से मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है.

दो साल का इंतजार खत्म, पर चुनौतियां बरकरार

बता दें कि अस्पताल में सोनोग्राफी मशीन करीब दो वर्ष पूर्व ही स्थापित कर दी गई थी, लेकिन विशेषज्ञ रेडियोलॉजिस्ट के न होने से यह धूल फांक रही थी. अब विभाग ने व्यवस्था करते हुए सेवा शुरू की है. बता दें कि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (सीएमएचओ) के निर्देशानुसार, सोनोलॉजिस्ट डॉ. सी.एस. पारीक केवल बुधवार और शुक्रवार को ही अपनी सेवाएं देंगे. अस्पताल की ओपीडी रोजाना 1000 के पार पहुंच रही है, जिसमें करीब 100 महिला मरीज होती हैं. ऐसे में सप्ताह में केवल दो दिन की सुविधा ऊंट के मुंह में जीरा साबित हो सकती है.

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भीलवाड़ा के चक्करों से मिलेगी मुक्ति

विधायक उदयलाल भडाणा की पहल पर शुरू हुई इस सुविधा से ग्रामीणों को बड़ी राहत मिली है. पहले मामूली सोनोग्राफी जांच के लिए भी मरीजों को जिला मुख्यालय भीलवाड़ा जाना पड़ता था, जिससे गरीब मरीजों पर आर्थिक बोझ और समय की बर्बादी होती थी. ग्रामीणों और क्षेत्रवासियों ने राहत का स्वागत किया है, लेकिन साथ ही मांग की है कि ओपीडी के भारी दबाव को देखते हुए इस सुविधा को सप्ताह में कम से कम चार दिन किया जाए.

पहले मरीजों को सोनोग्राफी जांच के लिए भीलवाड़ा जाना पड़ता था, जिससे समय और खर्च दोनों अधिक लगते थे. अब स्थानीय स्तर पर सुविधा मिलने से राहत जरूर मिली है, लेकिन ओपीडी के दबाव को देखते हुए ग्रामीणों ने सेवा के दिनों में बढ़ोतरी की आवश्यकता जताई है.

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