सर्दी में नवजात को खुले में छोड़… मर गयी ममता! भीलवाड़ा के MGH अस्पताल में 600 ग्राम की मासूम जिंदगी से लड़ रही जंग

Rajasthan News: भीलवाड़ा के MGH अस्पताल में 600 ग्राम वजन की प्री-मेच्योर नवजात बच्ची को परिजनों ने लावारिस छोड़ दिया. बच्ची को गंभीर हालत में NICU में भर्ती कराया गया है और डॉक्टर लगातार इलाज में जुटे हैं. CWC ने इसे गंभीर अपराध बताते हुए पालनाग्रह में सुरक्षित सुपुर्दगी की अपील की.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Reported By Mohammad dilshad khan
Published: Nov 14, 2025, 12:02 PM IST | Updated: Nov 14, 2025, 12:02 PM IST

सर्दी में नवजात को खुले में छोड़… मर गयी ममता! भीलवाड़ा के MGH अस्पताल में 600 ग्राम की मासूम जिंदगी से लड़ रही जंग

Bhilwara News: भीलवाड़ा शहर के सबसे बड़े राजकीय चिकित्सालय, महात्मा गांधी अस्पताल (MGH) में मानवता को शर्मसार कर देने वाली एक घटना सामने आई है. अस्पताल के परिसर में एक प्री-मेच्योर नवजात बच्ची को उसके परिजन लावारिस छोड़कर चले गए. यह बच्ची जीवन और मौत के बीच झूल रही है, जिसका वजन मात्र 600 ग्राम है.

अस्पताल प्रशासन ने तत्काल बच्ची को किया भर्ती
अस्पताल प्रशासन ने तत्काल नवजात को NICU (नवजात गहन चिकित्सा इकाई) में भर्ती कराया है, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है. चिकित्सकों की एक टीम बच्ची को बचाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है. बच्ची के स्वास्थ्य को लेकर अस्पताल में चिंता का माहौल है.

लावारिस नहीं छोड़ें
घटना की जानकारी मिलने पर बाल कल्याण समिति (CWC) ने इस मामले को गंभीरता से लिया है. समिति के सदस्य विनोद राव ने घटना पर दुख जताते हुए आमजन से अपील की है. राव ने जानकारी देते हुए कहा कि नवजात को इस तरह लावारिस छोड़ना एक जघन्य अपराध है और यह बच्ची की जान को खतरे में डालता है.

भीलवाड़ा के नागरिकों के अपील
उन्होंने भीलवाड़ा के आम नागरिकों से अपील की कि यदि कोई किसी नवजात को छोड़ना चाहता है, तो उसे लावारिस न छोड़कर, महात्मा गांधी चिकित्सालय परिसर में स्थापित या पालड़ी स्थित पालनाग्रह में सुरक्षित रूप से सौंप दें. पालनाग्रह नवजात बच्चों के सुरक्षित भविष्य के लिए एक सरकारी पहल है.

गंभीर हालत
चिकित्सालय के सूत्रों के अनुसार, प्री-मेच्योर होने और अत्यधिक कम वजन (600 ग्राम) के कारण बच्ची की स्थिति बेहद नाजुक है. एनआईसीयू में डॉक्टर अत्याधुनिक मशीनों के सहारे उसे बचाने की हरसंभव कोशिश कर रहे हैं. इस घटना ने एक बार फिर समाज में नवजात कन्याओं के प्रति संवेदनहीनता के मुद्दे को उजागर कर दिया है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Bhilwara News हर पल की जानकारी.

