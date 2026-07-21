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4 साल से अधूरा हाईवे बना आफत! आसींद में बीच सड़क पर फिर गाड़ दिए बिजली के पोल

Rajasthan News: भीलवाड़ा के आसींद में नेशनल हाईवे-158 का 700 मीटर हिस्सा चार साल से अधूरा पड़ा है. भुगतान विवाद के चलते निर्माण फिर रुक गया और सड़क के बीच दोबारा बिजली के पोल लगा दिए गए. नाराज लोगों ने प्रदर्शन कर जल्द निर्माण पूरा कराने की मांग की, नहीं तो उग्र आंदोलन की चेतावनी दी.

Edited bySAGAR CHAUDHARYReported bySAGAR CHAUDHARY
Published: Jul 21, 2026, 04:02 PM|Updated: Jul 21, 2026, 04:02 PM
4 साल से अधूरा हाईवे बना आफत! आसींद में बीच सड़क पर फिर गाड़ दिए बिजली के पोल
Image Credit: आसींद में नेशनल हाईवे-158 का करीब 700 मीटर लंबा हिस्सा पूरा नहीं होने पर प्रदर्शन करते हुए स्थानीय लोग.Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Bhilwara News: भीलवाड़ा जिले के आसींद नगर से गुजर रहे नेशनल हाईवे-158 का करीब 700 मीटर लंबा हिस्सा पिछले चार वर्षों से अधूरा पड़ा है, जिससे आमजन को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. छह माह पूर्व निर्माण कार्य दोबारा शुरू हुआ था, लेकिन भुगतान नहीं मिलने के कारण कार्य फिर से बंद हो गया. स्थिति यह है कि ठेकेदार ने बीच सड़क पर दोबारा बिजली के पोल लगा दिए हैं, जिससे यातायात बाधित हो गया है और दुर्घटना की आशंका बढ़ गई है.

क्या बोले स्थानीय लोग?
स्थानीय लोगों का कहना है कि इस समस्या को लेकर कई बार प्रशासन को अवगत कराया गया, ज्ञापन दिए गए और धरना-प्रदर्शन भी किए गए, लेकिन अब तक कोई स्थायी समाधान नहीं निकल पाया. मंगलवार को एक बार फिर नगरवासियों ने नेशनल हाईवे पर विरोध प्रदर्शन कर जल्द से जल्द सड़क निर्माण कार्य पूरा कराने की मांग उठाई.

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बिजली पोल के ऊपर क्या बोले ठेकेदार?
बिजली पोल के ठेकेदार बाबू सिंह रावत ने बताया कि बिजली के पोल हटाने और नए स्थान पर लगाने का करीब 12 लाख रुपये का भुगतान होना था, लेकिन अब तक केवल 2 लाख रुपये ही मिले हैं. शेष भुगतान नहीं मिलने के कारण उन्होंने जिन स्थानों से पोल हटाए थे, वहीं दोबारा बीच सड़क पर लगा दिए. उन्होंने स्पष्ट कहा कि जब तक पूरा भुगतान नहीं मिलेगा, तब तक वे आगे का कार्य नहीं करेंगे.

दीपावली के समय से धूल-मिट्टी में रहने को मजबूर लोग
नगरवासियों ने बताया कि दीपावली के समय सड़क चौड़ीकरण के लिए दोनों ओर के मकानों को हटाया गया था, लेकिन उसके बाद से लोग लगातार धूल और मिट्टी के बीच रहने को मजबूर हैं. अधूरे निर्माण के कारण उड़ रही धूल से सिलिकोसिस सहित अन्य श्वसन संबंधी बीमारियों का खतरा बढ़ रहा है. साथ ही पेयजल लाइन, नालियों और अन्य मूलभूत सुविधाओं का निर्माण भी अधूरा है, जिससे सड़क पर पानी भरा रहता है और आवागमन प्रभावित होता है.

उग्र आंदोलन की दी चेतावनी
स्थानीय निवासी पुष्पा माली एवं देवी लाल ने बताया कि कई बार ज्ञापन देने और धरना-प्रदर्शन के बावजूद समस्या जस की तस बनी हुई है. कुछ माह पहले प्रशासन ने निर्माण पूरा कराने के लिए तीन माह का समय मांगा था, लेकिन चार माह बीत जाने के बाद भी कार्य बंद पड़ा है. नगरवासियों ने चेतावनी दी है कि यदि शीघ्र ही हाईवे का निर्माण कार्य शुरू नहीं कराया गया और भुगतान संबंधी विवाद का समाधान नहीं हुआ, तो वे उग्र आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे.

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SAGAR CHAUDHARY

सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.
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