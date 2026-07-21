/4 साल से अधूरा हाईवे बना आफत! आसींद में बीच सड़क पर फिर गाड़ दिए बिजली के पोल

Bhilwara News: भीलवाड़ा जिले के आसींद नगर से गुजर रहे नेशनल हाईवे-158 का करीब 700 मीटर लंबा हिस्सा पिछले चार वर्षों से अधूरा पड़ा है, जिससे आमजन को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. छह माह पूर्व निर्माण कार्य दोबारा शुरू हुआ था, लेकिन भुगतान नहीं मिलने के कारण कार्य फिर से बंद हो गया. स्थिति यह है कि ठेकेदार ने बीच सड़क पर दोबारा बिजली के पोल लगा दिए हैं, जिससे यातायात बाधित हो गया है और दुर्घटना की आशंका बढ़ गई है.

क्या बोले स्थानीय लोग?

स्थानीय लोगों का कहना है कि इस समस्या को लेकर कई बार प्रशासन को अवगत कराया गया, ज्ञापन दिए गए और धरना-प्रदर्शन भी किए गए, लेकिन अब तक कोई स्थायी समाधान नहीं निकल पाया. मंगलवार को एक बार फिर नगरवासियों ने नेशनल हाईवे पर विरोध प्रदर्शन कर जल्द से जल्द सड़क निर्माण कार्य पूरा कराने की मांग उठाई.

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बिजली पोल के ऊपर क्या बोले ठेकेदार?

बिजली पोल के ठेकेदार बाबू सिंह रावत ने बताया कि बिजली के पोल हटाने और नए स्थान पर लगाने का करीब 12 लाख रुपये का भुगतान होना था, लेकिन अब तक केवल 2 लाख रुपये ही मिले हैं. शेष भुगतान नहीं मिलने के कारण उन्होंने जिन स्थानों से पोल हटाए थे, वहीं दोबारा बीच सड़क पर लगा दिए. उन्होंने स्पष्ट कहा कि जब तक पूरा भुगतान नहीं मिलेगा, तब तक वे आगे का कार्य नहीं करेंगे.

दीपावली के समय से धूल-मिट्टी में रहने को मजबूर लोग

नगरवासियों ने बताया कि दीपावली के समय सड़क चौड़ीकरण के लिए दोनों ओर के मकानों को हटाया गया था, लेकिन उसके बाद से लोग लगातार धूल और मिट्टी के बीच रहने को मजबूर हैं. अधूरे निर्माण के कारण उड़ रही धूल से सिलिकोसिस सहित अन्य श्वसन संबंधी बीमारियों का खतरा बढ़ रहा है. साथ ही पेयजल लाइन, नालियों और अन्य मूलभूत सुविधाओं का निर्माण भी अधूरा है, जिससे सड़क पर पानी भरा रहता है और आवागमन प्रभावित होता है.

उग्र आंदोलन की दी चेतावनी

स्थानीय निवासी पुष्पा माली एवं देवी लाल ने बताया कि कई बार ज्ञापन देने और धरना-प्रदर्शन के बावजूद समस्या जस की तस बनी हुई है. कुछ माह पहले प्रशासन ने निर्माण पूरा कराने के लिए तीन माह का समय मांगा था, लेकिन चार माह बीत जाने के बाद भी कार्य बंद पड़ा है. नगरवासियों ने चेतावनी दी है कि यदि शीघ्र ही हाईवे का निर्माण कार्य शुरू नहीं कराया गया और भुगतान संबंधी विवाद का समाधान नहीं हुआ, तो वे उग्र आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे.