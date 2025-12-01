Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

रात में ट्यूबवेल में चोरी, दिन में केबिल जलाकर बेचते थे चोर! पुलिस ने रंगे हाथ पकड़ 17 केस का किया खुलासा

Rajasthan News: राजस्थान में किसानों के ट्यूबवेल और कुओं पर मोटर-केबिल चोरी की घटनाओं का पुलिस ने बड़ा खुलासा किया. कुल 17 वारदातों का पर्दाफाश कर 4 आरोपी पकड़े गए. पुलिस ने 2 मोटर, 250 फीट केबिल, 33 किलो जला तांबा और बाइक बरामद की. मुख्य आरोपी विक्रम भील की निशानदेही पर गैंग दबोचा गया.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Reported By Mohammad dilshad khan
Published: Dec 01, 2025, 11:27 PM IST | Updated: Dec 01, 2025, 11:27 PM IST

Trending Photos

राजस्थान के इस बाजार में मिल जाएंगे सबसे सस्ते लेदर के जूते, कीमत मात्र 150 रुपये!
6 Photos
Rajasthan Cheap Market

राजस्थान के इस बाजार में मिल जाएंगे सबसे सस्ते लेदर के जूते, कीमत मात्र 150 रुपये!

क्या आप जानते हैं खाटू श्याम जी के तीन बाणों का ये राज?
6 Photos
rajasthan quiz

क्या आप जानते हैं खाटू श्याम जी के तीन बाणों का ये राज?

जयपुर को नए साल का बड़ा तोहफा! 240 करोड़ की एलिवेटेड रोड से खत्म होगा सांगानेर का जाम संकट
7 Photos
jaipur

जयपुर को नए साल का बड़ा तोहफा! 240 करोड़ की एलिवेटेड रोड से खत्म होगा सांगानेर का जाम संकट

अवैध संबंध की कहानी बनी खून की दास्तां! अलवर का हत्याकांड पूरे प्रदेश में चर्चा का केंद्र, जानें क्या है मामला
7 Photos
alwar

अवैध संबंध की कहानी बनी खून की दास्तां! अलवर का हत्याकांड पूरे प्रदेश में चर्चा का केंद्र, जानें क्या है मामला

रात में ट्यूबवेल में चोरी, दिन में केबिल जलाकर बेचते थे चोर! पुलिस ने रंगे हाथ पकड़ 17 केस का किया खुलासा

Bhilwara News: राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के किसानों के ट्यूबवेल और कुओं पर लगाई गई मोटर व केबिल की लगातार हो रही चोरी की घटनाओं का थाना पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है. पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कुल 17 वारदातों का पर्दाफाश कर चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है. जिनके कब्जे से दो विद्युत मोटर, 250 फीट केबिल, 33 किलो जला हुआ तांबे का तार तथा घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद की गई है. पुलिस ने कार्रवाई थानाधिकारी हंसपाल सिंह के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा की गई.

पुलिस ने बताया की 21 नवम्बर को मारवों का खेडा निवासी नारायण गुर्जर ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि 6 नवम्बर की रात उसके ट्यूबवेल से 3 HP मोटर, केबिल, पाइप व रस्सा चोरी कर लिया गया. इसके बाद आसपास के खेतों में भी इसी प्रकार की चोरी की घटनाएं सामने आती रहीं.

20 नवम्बर की रात ग्रामीणों ने विक्रम भील को केबिल जलाते हुए देखा, जिससे संदेह के आधार पर पुलिस ने उसे डिटेन कर पूछताछ शुरू की. पूछताछ में विक्रम ने स्वीकार किया कि वह अपने साथियों के साथ मिलकर क्षेत्र में चोरी की वारदातें करता रहा है. विक्रम की निशानदेही पर पुलिस ने उसके साथी शबरात मोहम्मद, छोटू भील, को गिरफ्तार किया. चोरी का माल खरीदने वाले सुनिल खटीक को भी डिटेन कर पूछताछ की गई, जिसमें उसने चोरी का सामान खरीदना स्वीकार किया. पुलिस ने उसे भी गिरफ्तार कर लिया.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

पुलिस ने आरोपियों से 2 विद्युत मोटर, 250 फीट केबिल, 33 किलो जला हुआ तांबा, अन्य दो क्षतिग्रस्त मोटर एवं घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद की. आरोपियों ने अब तक 17 चोरी के मामलों को स्वीकार किया है. अन्य संलिप्त आरोपियों की तलाश जारी है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Bhilwara News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news