रात में ट्यूबवेल में चोरी, दिन में केबिल जलाकर बेचते थे चोर! पुलिस ने रंगे हाथ पकड़ 17 केस का किया खुलासा

Bhilwara News: राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के किसानों के ट्यूबवेल और कुओं पर लगाई गई मोटर व केबिल की लगातार हो रही चोरी की घटनाओं का थाना पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है. पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कुल 17 वारदातों का पर्दाफाश कर चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है. जिनके कब्जे से दो विद्युत मोटर, 250 फीट केबिल, 33 किलो जला हुआ तांबे का तार तथा घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद की गई है. पुलिस ने कार्रवाई थानाधिकारी हंसपाल सिंह के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा की गई.
पुलिस ने बताया की 21 नवम्बर को मारवों का खेडा निवासी नारायण गुर्जर ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि 6 नवम्बर की रात उसके ट्यूबवेल से 3 HP मोटर, केबिल, पाइप व रस्सा चोरी कर लिया गया. इसके बाद आसपास के खेतों में भी इसी प्रकार की चोरी की घटनाएं सामने आती रहीं.
20 नवम्बर की रात ग्रामीणों ने विक्रम भील को केबिल जलाते हुए देखा, जिससे संदेह के आधार पर पुलिस ने उसे डिटेन कर पूछताछ शुरू की. पूछताछ में विक्रम ने स्वीकार किया कि वह अपने साथियों के साथ मिलकर क्षेत्र में चोरी की वारदातें करता रहा है. विक्रम की निशानदेही पर पुलिस ने उसके साथी शबरात मोहम्मद, छोटू भील, को गिरफ्तार किया. चोरी का माल खरीदने वाले सुनिल खटीक को भी डिटेन कर पूछताछ की गई, जिसमें उसने चोरी का सामान खरीदना स्वीकार किया. पुलिस ने उसे भी गिरफ्तार कर लिया.
पुलिस ने आरोपियों से 2 विद्युत मोटर, 250 फीट केबिल, 33 किलो जला हुआ तांबा, अन्य दो क्षतिग्रस्त मोटर एवं घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद की. आरोपियों ने अब तक 17 चोरी के मामलों को स्वीकार किया है. अन्य संलिप्त आरोपियों की तलाश जारी है.
