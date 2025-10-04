मेजा डेम खनन हत्याकांड, 4 साल बाद पुलिस ने किया शॉकिंग खुलासा! 6 आरोपी गिरफ्तार

Rajasthan News: भीलवाड़ा पुलिस ने चार साल पुराने खनन विवाद मामले में फरार चल रहे 6 आरोपितों को गिरफ्तार किया. अब तक इस मामले में कुल 22 आरोपी पकड़े जा चुके हैं, जबकि एक आरोपी अभी भी फरार है.
Bhilwara News: राजस्थान के भीलवाड़ा जिले की पुर थाना पुलिस ने मेजा डेम के पास चार साल पहले खनन विवाद के चलते रंजिश को लेकर तीन लोगों पर हमला करने के चार साल पुराने मामले में फरार चल रहे 6 आरोपितों को पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है.
क्या बोले पुर थाना प्रभारी?
पुर थाना प्रभारी पुष्पा कसौटियां ने बताया कि 13.05.2021 को प्रार्थी लादुलाल, निवासी पिथास, ने रिपोर्ट पेश की कि वह और उसका भाई शकर लाल गुर्जर मेजा डेम, कोठारी नदी के पास जेसीबी से मिट्टी भराव कर रहे थे. तभी गाड़ियों एवं मोटरसाइकिलें लेकर मनीष, भैरू लाल व अन्य 100 से 120 आदमी, जो हाथ में लोहे के सरिये, चाकू, तलवार लेकर आए, आते ही गाली-गलौच कर मुझ पर व मेरे भाई पर चाकू तथा सरिये से हमला कर दिया और हाथ-पैर तोड़ दिए.
बचाव करने आए पर सिर फोड़ा
बीच बचाव में आए छोटु सिह चुडावत के साथ भी मारपीट कर सरिये से सिर फोड़ दिया तथा हाथ भी तोड़ दिया और पिस्तौल तान कर धमकाया कि आज के बाद जेसीबी मत चलाना. साथ ही जेसीबी को भी तोड़ दिया और मुरली एक बाइक छीन कर ले गया. पीड़ित गुर्जर के मोबाइल, पर्स व सोने की चैन छीन लिए. गुर्जर के ड्राइवर व किशन, जो जेसीबी का डिजल लेने गए थे, उनको रास्ते में रोककर मारपीट की और उनके पर्स व मोबाइल छीन लिए. उनकी मोटरसाइकिल व 20,000 रूपये भी छिनकर ले गए.
सभी आरोपियों पर पांच हजार का था ईनाम
पुलिस ने मामले में मुकदमा नंबर मु.नं. 89/2021, धारा 143, 341, 323, 384, 427, 120बी भादस में दर्ज कर जांच प्रारंभ की. अनुसंधान के दौरान मनीष सहित अन्य 16 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर पेश न्यायालय किया गया, तथा शेष आरोपी, गिरफ्तारी के डर से, फरार हो गए, जिनकी तलाश जारी थी. पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह ने फरार आरोपियों की गिरफ्तारी पर 5,000-5,000 रूपये का ईनाम घोषित किया. गठित टीम द्वारा सूचना संकलन एवं पारंपरिक पुलिसिंग तरीकों को अपनाते हुए चार वर्षों से फरार चल रहे वांछित अपराधियों लक्ष्मण, ओमप्रकाश गुर्जर, मोहित उर्फ शेखर, दामोदर गुर्जर, दिनेश और रोहित माली को गिरफ्तार कर पेश किया गया. पुलिस का कहना है कि इस मामले में अब तक 22 आरोपित गिरफ्तार हो चुके हैं, जबकि एक और आरोपी अभी फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है.
