मंदिर में गुंडागर्दी! आसींद थाना क्षेत्र में तोड़फोड़, गालियों के साथ जान से मारने की धमकी

Bhilwara News: राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के आसींद थाना क्षेत्र के लाछुड़ा गांव में मंदिर परिसर में गाली-गलौज, धमकी देने एवं तोड़फोड़ का गंभीर मामला सामने आया है. इस संबंध में लाछुड़ा निवासी जगदीश पुत्र हीरालाल गुर्जर (उम्र 26 वर्ष) ने आसींद थाने में लिखित शिकायत देकर आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है.

प्रार्थी जगदीश गुर्जर ने बताया कि गांव के ही कुछ लोग पिछले कई दिनों से उसे व उसके परिवार को बेवजह परेशान कर रहे हैं और आए दिन लड़ाई-झगड़ा करते रहते हैं. शिकायत के अनुसार 10 जनवरी 2026 को सुबह करीब 10 बजे वह तेजू जी व गोपाल जी के साथ देवनारायण मंदिर में बैठा हुआ था, तभी आरोपीगण एकजुट होकर मंदिर के पास आए और गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकियां देने लगे. इस दौरान पीड़ित ने तुरंत आसींद पुलिस को सूचना दी, जिस पर पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को शांत कराया.

शिकायत में आगे बताया गया कि इसके बावजूद अगले दिन आरोपियों ने मंदिर के सीसीटीवी कैमरे तोड़ दिए तथा मंदिर का ताला तोड़कर दूसरा ताला लगा दिया. यह पूरी घटना सीसीटीवी कैमरों में रिकॉर्ड बताई जा रही है. साथ ही आरोपियों द्वारा पूर्व में भी मंदिर की शिलान्यास पट्टिका को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया गया है. प्रार्थी का कहना है कि आरोपियों ने उसे व उसके परिवार को खुलेआम धमकी दी कि यदि परिवार का कोई भी सदस्य अकेला मिला तो उसके हाथ-पैर तोड़ देंगे.

पीड़ित जगदीश गुर्जर ने आरोपियों से स्वयं व अपने परिवार की जान-माल को खतरा बताते हुए पुलिस से उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर सख्त कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है. फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है.

माण्डलगढ़ क्षेत्र के मानपुरा गांव में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक मां ने अपने ही मासूम बेटे और बेटी की बेरहमी से हत्या कर दी. बताया जा रहा है कि आरोपी महिला संजू देवी तेली ने 8 वर्षीय बेटी और 10 वर्षीय बेटे की लोहे के सरिए से पीट-पीटकर जान ले ली. वारदात को अंजाम देने के बाद महिला खुद अचेत हो गई. घटना की जानकारी मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया और पूरे गांव में सनसनी फैल गई.

सूचना पर माण्डलगढ़ थाना पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया. अचेत अवस्था में मिली आरोपी महिला को उपचार के लिए जिला अस्पताल भिजवाया गया है. वहीं, पुलिस ने साक्ष्य जुटाने के लिए भीलवाड़ा से एफएसएल टीम को भी मौके पर बुलाया है. दोनों मासूम बच्चों की हत्या किन कारणों से की गई, इसका पता लगाने में पुलिस जुटी हुई है और मामले की गहन जांच की जा रही है.

