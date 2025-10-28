Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

भीलवाड़ा में वोटर लिस्ट का मेगा अभियान शुरू! अब हर घर की होगी मतदाता जांच

Rajasthan News: भीलवाड़ा जिले में जिला कलेक्टर जसमीत सिंह संधू के नेतृत्व में स्पेशल इनटेंसिव रिविजन कार्यक्रम शुरू हुआ. इसमें मतदाताओं की पहचान और सत्यापन किया जाएगा ताकि पात्र मतदाता लिस्ट में रहें और अपात्र बाहर हों. कार्यक्रम का अंतिम प्रकाशन 7 फरवरी 2026 को होगा.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Reported By Mohammad dilshad khan
Published: Oct 28, 2025, 08:26 PM IST | Updated: Oct 28, 2025, 08:26 PM IST

Trending Photos

राजस्थान के 23 जिलों में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश को लेकर चेतावनी, अलर्ट जारी
6 Photos
Rajasthan Weather Update

राजस्थान के 23 जिलों में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश को लेकर चेतावनी, अलर्ट जारी

राजस्थान के 22 जिलों में तूफानी बारिश की चेतावनी! विभाग ने बिजली गिरने का भी अलर्ट किया जारी
8 Photos
Rajasthan Weather Update

राजस्थान के 22 जिलों में तूफानी बारिश की चेतावनी! विभाग ने बिजली गिरने का भी अलर्ट किया जारी

इंतजार हुआ खत्म, नवंबर में इस दिन जारी होगी PM किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त!
7 Photos
pm kisan samman nidhi yojana

इंतजार हुआ खत्म, नवंबर में इस दिन जारी होगी PM किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त!

शादी या रिसेप्शन, इन राजस्थानी ट्रेडिशनल चूड़ियों से पाएं परफेक्ट ‘रॉयल ब्राइड’ लुक
8 Photos
Rajasthan trending

शादी या रिसेप्शन, इन राजस्थानी ट्रेडिशनल चूड़ियों से पाएं परफेक्ट ‘रॉयल ब्राइड’ लुक

भीलवाड़ा में वोटर लिस्ट का मेगा अभियान शुरू! अब हर घर की होगी मतदाता जांच

Bhilwara News: राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिला कलेक्टर जसमीत सिंह संधू के नेतृत्व में स्पेशल इनटेंसिव रिविजन कार्यक्रम की शुरुआत जिलेभर में कर दी गई है. इस कार्यक्रम में विशेष कार्यक्रम के तहत सभी मतदाताओं की पहचान और उनका आइडेंटिफिकेशन का कार्य कराया जा रहा है. कोई भी पात्र मतदाता वोटर लिस्ट से बाहर न रहें तथा अपात्र मतदाता वोटर लिस्ट के अंदर शामिल न रहें. इस पूरे कार्यक्रम को करवाने के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिशा निर्देश प्राप्त हुए है. उसके तहत एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है.

क्या है कार्यक्रम की समय सीमा
इस कार्यक्रम में एक समय सीमा तय है. सबसे पहले पीप्रेशन और ट्रेनिंग का फैज है. जो 28 अक्टूबर से 3 नवंबर तक चलेगा. जिसमें बीएलओं, बीएलओ सुपरवाइजर, पीआरओ को तैयारी करवाई जा रही है. इसके पश्चात इनओग्रेशन फेज का कार्यक्रम 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक चलेगा. इसमें मतगणना प्रपत्र सभी घरों में सभी मतदाताओ को वितरित किये जायेगे. सभी मतदाताओं को इस प्रपत्र में अपनी उपस्थिति वेरीफाई कर दस्तावेजों के साथ वापस जमा करानी होगी. उसके बाद ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल 9 दिसंबर 2025 को प्रकाशित होगा. उसके बाद क्लेम और आपत्तियां का पीरियड़ रहेगा.

कब पब्लिश होगा फाइनल इलेक्टोरल रोल?
अतः फाइनल इलेक्टोरल रोल का पब्लिकेशन 7 फरवरी 2026 को किया जायेगा. इस स्पेशल इनटेंसिव रिविजन के तहत पूरी मतदाता सूची का प्रोपर वेरिफिकेशन और एक्सरसाइज करवाई जायेगी. इसमें बीएलओ, बीएलओ सुपरवाइजर पीआरओ, एसडीएम, एआरओ से लेकर सभी जिला प्रशासन के अधिकारी लगातार आमजन के लिए मौजूद रहेगे. यदि किसी भी वोटर को अपना प्रपत्र भरने के लिए सहायक की आवश्यकता हो तो वह अपने नजदीकी बीएलओ या बीएलओ वॉलंटियर्स के माध्यम से सूचना प्राप्त कर सकते है. जिला प्रशासन सदैव आमजन के लिए उपस्थित रहेंगा. भीलवाड़ा जिला प्रशासन सभी से अनुरोध करता है कि भारत निर्वाचन आयोग के कार्यक्रम में सभी लोग पूर्णतय भागीदारी निभाएं और शत प्रतिशत अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Bhilwara News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news